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  • 19.03, 20:07

    ЦСКА победой в Грозном сократил отставание от «Спартака» до шести очков

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    • Фото РИА Новости, Саид Царнаев
    ЦСКА победой в Грозном сократил отставание от «Спартака» до шести очков

    ЦСКА победой в Грозном сократил отставание от «Спартака» до шести очков

    ЦСКА победой в Грозном сократил отставание от «Спартака» до шести очков
  • Фото РИА Новости, Саид Царнаев

    • Московский ЦСКА одержал верх над грозненским «Тереком» в гостевом матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

    Матч в Грозном завершился победой гостей с минимальным счетом. Единственный мяч на 28-й минуте в ворота «Терека» отправил Алексей Ионов. Беспроигрышная серия армейцев в чемпионате России достигла восьми матчей.


    Эта победа позволила армейцам до шести очков сократить отставание от лидирующего в РФПЛ «Спартака», который днем ранее не смог обыграть «Локомотив» в Черкизове. ЦСКА идет вторым с 39 очками в активе. «Терек» с 29 баллами остался восьмым.

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