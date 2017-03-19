ЦСКА победой в Грозном сократил отставание от «Спартака» до шести очков

Московский ЦСКА одержал верх над грозненским «Тереком» в гостевом матче
20-го тура чемпионата России по футболу.
Матч в Грозном завершился победой гостей с минимальным счетом. Единственный мяч на 28-й минуте в ворота «Терека» отправил Алексей Ионов. Беспроигрышная серия армейцев в чемпионате России достигла восьми матчей.
Эта победа позволила армейцам до шести очков сократить отставание от лидирующего в РФПЛ «Спартака», который днем ранее не смог обыграть «Локомотив» в Черкизове. ЦСКА идет вторым с 39 очками в активе. «Терек» с 29 баллами остался восьмым.
ПОБЕДА!!! Со счётом 1:0 обыграли Терек в тяжелейшем гостевом матче! #ТерекЦСКА pic.twitter.com/elL30IHCjO— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) March 19, 2017
Эта победа позволила армейцам до шести очков сократить отставание от лидирующего в РФПЛ «Спартака», который днем ранее не смог обыграть «Локомотив» в Черкизове. ЦСКА идет вторым с 39 очками в активе. «Терек» с 29 баллами остался восьмым.
Комментарии