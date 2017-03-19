В конгрессе США не нашли доказательств сговора Трампа с РФ

Глава комитета по разведке палаты представителей США Девин Нунес сообщил, что нет никаких данных, которые могли бы подтвердить обвинения о связи президента Дональда Трампа с Москвой.
В ответ на вопрос о наличии доказательств вмешательства Москвы в президентскую кампанию Нунес признал, что «нет свидетельств сговора» между сотрудниками предвыборного штаба Трампа и российскими властями. Об этом конгрессмен заявил в интервью телеканалу Fox News.
Между тем завтра, 20 марта, в конгрессе США пройдут первые слушания о «влиянии» Москвы на результат президентских выборов. На них будут присутствовать глава ФБР Джеймс Коми и директор АНБ Майкл Роджерс. Также на заседании речь пойдет о возможной прослушке Trump Tower, которая якобы велась в прошлом году по распоряжению Барака Обамы. С этим обвинением в адрес своего предшественника Трамп выступил лично.
Аналогичное расследование о возможном «вмешательстве» РФ в ход выборов главы государства в США проводится и комитетом по разведке в сенате.
В Москве неоднократно отрицали обвинения в попытках повлиять на выборы в США. В Кремле отметили, что сообщения американских о контактах членов предвыборного штаба Трампа с представителями российской разведки не опираются на факты. Эти материалы СМИ опровергли и в Белом доме.
Между тем завтра, 20 марта, в конгрессе США пройдут первые слушания о «влиянии» Москвы на результат президентских выборов. На них будут присутствовать глава ФБР Джеймс Коми и директор АНБ Майкл Роджерс. Также на заседании речь пойдет о возможной прослушке Trump Tower, которая якобы велась в прошлом году по распоряжению Барака Обамы. С этим обвинением в адрес своего предшественника Трамп выступил лично.
Аналогичное расследование о возможном «вмешательстве» РФ в ход выборов главы государства в США проводится и комитетом по разведке в сенате.
В Москве неоднократно отрицали обвинения в попытках повлиять на выборы в США. В Кремле отметили, что сообщения американских о контактах членов предвыборного штаба Трампа с представителями российской разведки не опираются на факты. Эти материалы СМИ опровергли и в Белом доме.
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