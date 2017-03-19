Dragon доставил на Землю груз с МКС

Американский грузовой космический корабль сошел с орбиты и приводнился в Тихом океане.
Dragon, на борту которого находится груз с Международной космической станции, на парашютах спустился в океан в районе северной части полуострова Калифорния. Об этом сообщили в компании SpaceX, которой принадлежит корабль. Американский космический грузовик доставил около двух с половиной тонн отработанных материалов, а также результаты научных экспериментов, которые астронавты провели на МКС.
Корабль покинул космическую станцию сегодня. В операции участвовали как специалисты с Земли, которые руководили манипулятором для отстыковки, так и астронавты из NASA и Европейского космического агентства.
Dragon — единственный корабль, который доставляет грузы с Международной космической станции на Землю.
Корабль покинул космическую станцию сегодня. В операции участвовали как специалисты с Земли, которые руководили манипулятором для отстыковки, так и астронавты из NASA и Европейского космического агентства.
Dragon — единственный корабль, который доставляет грузы с Международной космической станции на Землю.
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