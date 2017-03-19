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  • 19.03, 18:35

    Dragon доставил на Землю груз с МКС

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    Dragon доставил на Землю груз с МКС

    Dragon доставил на Землю груз с МКС

    Dragon доставил на Землю груз с МКС
  • Фото: nasa.gov

    • Американский грузовой космический корабль сошел с орбиты и приводнился в Тихом океане.

    Dragon, на борту которого находится груз с Международной космической станции, на парашютах спустился в океан в районе северной части полуострова Калифорния. Об этом сообщили в компании SpaceX, которой принадлежит корабль. Американский космический грузовик доставил около двух с половиной тонн отработанных материалов, а также результаты научных экспериментов, которые астронавты провели на МКС.

    Корабль покинул космическую станцию сегодня. В операции участвовали как специалисты с Земли, которые руководили манипулятором для отстыковки, так и астронавты из NASA и Европейского космического агентства.

    Dragon — единственный корабль, который доставляет грузы с Международной космической станции на Землю.

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