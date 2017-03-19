Правые идут: почему популисты так популярны в Европе

Националисты в Нидерландах проиграли парламентские выборы, но Евросоюз не на шутку обеспокоен: правые слишком ретиво идут к власти.
На финальных предвыборных дебатах в Нидерландах кандидаты не скупились на обвинения.
Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов: «Вы, господин Вилдерс, безответственный, у вас в голове хаос. Сейчас любой использует ислам в своих целях, чтобы обвинить власть в недостаточном противодействии терроризму. У вас есть большая проблема и со мной, и с государством, и со всей силой государства».
Герт Вилдерс, лидер Партии свободы: «В Нидерландах 100 тысяч мусульман — это вдвое больше численности голландской армии, и они думают, что применять силу от имени ислама — это нормально. Если вы этого не видите, то вы опасны».
Именно турецкий вопрос во многом предопределил исход голосования. Чем жестче были обвинения Анкары, тем теснее сплачивались голландцы вокруг своего премьера, а тот с большим профессионализмом воспользовался этим кризисом. Использовал принцип кнута и пряника, грозил Анкаре санкциями и тут же приглашал отобедать турецкого премьера. Когда Вилдерс потребовал вышвырнуть из Гааги турецкого посла, Рютте хладнокровно ответил: «В этом и состоит разница между тем, чтобы писать в Twitter с дивана, и управлением страной». К такому изощренному прагматизму Вилдерс оказался просто не готов.
Больше всех результатов голосования в Нидерландах ждала лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен. Накануне голландских выборов она заявила: «Вчера — новая Америка, завтра — новая Европа. Мы встречаем зарю патриотической весны». Марин Ле Пен по-прежнему уверена: если Трамп смог, то чем французы хуже?
Марин Ле Пен: «У меня нет особого расстройства. Я бы расстроилась, если бы Вилдерс ухудшил свой результат. Главное, что у него теперь больше голосов, а партия власти их растеряла».
В своей речи сразу после победы на выборах премьер Рютте назвал поражение Вилдерса поражением плохого популизма. Вероятно, Рютте считает себя популистом хорошим. В любом случае, без здорового популизма сейчас уже точно не выиграть выборы.
Вот, например, итальянское движение «Пять звезд» — наверное, хорошие популисты. Из страны никого высылать не собираются, но выйти из единой Европы готовы хоть завтра. Их представителей уже избрали мэрами Турина и Рима. Теперь они готовы взять власть на уровне всей страны.
Манлио Ди Стефано, депутат парламента: «Нас обвиняют в популизме, потому что мы говорим о людях и их нуждах. Но ведь политики и должны заботиться о народе. Если это и есть определение популизма, то мы горды быть популистами».
Сегодня антисистемные настроения характерны для всего западного мира. Весь вопрос, насколько люди готовы воспользоваться своим правом на протест. Для либеральной прессы и общественного мнения любой популист — сразу диктатор, националист и ксенофоб, то есть плохой популист, следуя теории Марка Рютте. И избиратели начинают паниковать: а правильно ли я делаю, голосуя за Вилдерса или за Ле Пен, не будет ли еще хуже? Пока тормоза сработали, но аналитики едины: страхи перед угрозами терроризма или бесконтрольной миграции бесконечно подавлять невозможно, и в какой-то момент тормоза могут отказать.
Подробности — в репортаже европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов: «Вы, господин Вилдерс, безответственный, у вас в голове хаос. Сейчас любой использует ислам в своих целях, чтобы обвинить власть в недостаточном противодействии терроризму. У вас есть большая проблема и со мной, и с государством, и со всей силой государства».
Герт Вилдерс, лидер Партии свободы: «В Нидерландах 100 тысяч мусульман — это вдвое больше численности голландской армии, и они думают, что применять силу от имени ислама — это нормально. Если вы этого не видите, то вы опасны».
Именно турецкий вопрос во многом предопределил исход голосования. Чем жестче были обвинения Анкары, тем теснее сплачивались голландцы вокруг своего премьера, а тот с большим профессионализмом воспользовался этим кризисом. Использовал принцип кнута и пряника, грозил Анкаре санкциями и тут же приглашал отобедать турецкого премьера. Когда Вилдерс потребовал вышвырнуть из Гааги турецкого посла, Рютте хладнокровно ответил: «В этом и состоит разница между тем, чтобы писать в Twitter с дивана, и управлением страной». К такому изощренному прагматизму Вилдерс оказался просто не готов.
Больше всех результатов голосования в Нидерландах ждала лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен. Накануне голландских выборов она заявила: «Вчера — новая Америка, завтра — новая Европа. Мы встречаем зарю патриотической весны». Марин Ле Пен по-прежнему уверена: если Трамп смог, то чем французы хуже?
Марин Ле Пен: «У меня нет особого расстройства. Я бы расстроилась, если бы Вилдерс ухудшил свой результат. Главное, что у него теперь больше голосов, а партия власти их растеряла».
В своей речи сразу после победы на выборах премьер Рютте назвал поражение Вилдерса поражением плохого популизма. Вероятно, Рютте считает себя популистом хорошим. В любом случае, без здорового популизма сейчас уже точно не выиграть выборы.
Вот, например, итальянское движение «Пять звезд» — наверное, хорошие популисты. Из страны никого высылать не собираются, но выйти из единой Европы готовы хоть завтра. Их представителей уже избрали мэрами Турина и Рима. Теперь они готовы взять власть на уровне всей страны.
Манлио Ди Стефано, депутат парламента: «Нас обвиняют в популизме, потому что мы говорим о людях и их нуждах. Но ведь политики и должны заботиться о народе. Если это и есть определение популизма, то мы горды быть популистами».
Сегодня антисистемные настроения характерны для всего западного мира. Весь вопрос, насколько люди готовы воспользоваться своим правом на протест. Для либеральной прессы и общественного мнения любой популист — сразу диктатор, националист и ксенофоб, то есть плохой популист, следуя теории Марка Рютте. И избиратели начинают паниковать: а правильно ли я делаю, голосуя за Вилдерса или за Ле Пен, не будет ли еще хуже? Пока тормоза сработали, но аналитики едины: страхи перед угрозами терроризма или бесконтрольной миграции бесконечно подавлять невозможно, и в какой-то момент тормоза могут отказать.
Подробности — в репортаже европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Комментарии