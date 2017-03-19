Шульц стал кандидатом в канцлеры Германии

Бывший глава Европарламента Мартин Шульц утвержден председателем
Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и кандидатом в канцлеры ФРГ.
Как сообщает РИА Новости, на внеочередном съезде СДПГ за Шульца проголосовали 605 из 608 делегатов, допущенных к голосованию. Еще три бюллетеня признали недействительными.
До Шульца партию возглавлял Зигмар Габриэль, который в конце января 2017 года был назначен министром иностранных дел Германии.
Парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября. Согласно последним опросам, рейтинг СДПГ находится на уровне 31%. Партийный союз ХДС/ХСС во главе с Меркель обгоняет СДПГ на 3%.
До Шульца партию возглавлял Зигмар Габриэль, который в конце января 2017 года был назначен министром иностранных дел Германии.
Парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября. Согласно последним опросам, рейтинг СДПГ находится на уровне 31%. Партийный союз ХДС/ХСС во главе с Меркель обгоняет СДПГ на 3%.
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