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  • 19.03, 18:36

    Песков рассказал о личном контроле Путина над ситуацией с Крымом

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    Песков рассказал о личном контроле Путина над ситуацией с Крымом

    Песков рассказал о личном контроле Путина над ситуацией с Крымом

    Ситуация вокруг Крыма находится под личным контролем Владимира Путина. Об этом завил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК.

    Дмитрий Песков: «Он, собственно, держал и держит „крымскую историю“ под своим личным контролем. Я уверен, что он снова и снова поступил бы именно таким образом, как поступил, и принял те решения, которые он принял, и взял на себя ту ответственность, которую он взял».

    Также Песков затронул тему отношений России и Украины. По его словам, взаимопониманию между странами мешает «эмоциональный накал» и «последствия идеологического одурманивания». Спокойный и трезвый взгляд на свою новейшую историю позволит украинцам достичь большего понимания с Россией, считает Песков.

    В марте 2014 года, после государственного переворота на Украине, в Крыму прошел референдум, на котором больше 95% жителей проголосовали за воссоединение с Россией. Уже 18 марта того же года Владимир Путин подписал исторический документ о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ. Праздничные мероприятия по случаю памятной даты накануне прошли по всей России.

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