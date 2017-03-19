Песков рассказал о личном контроле Путина над ситуацией с Крымом

Ситуация вокруг Крыма находится под личным контролем Владимира Путина. Об этом завил
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК.
Дмитрий Песков: «Он, собственно, держал и держит „крымскую историю“ под своим личным контролем. Я уверен, что он снова и снова поступил бы именно таким образом, как поступил, и принял те решения, которые он принял, и взял на себя ту ответственность, которую он взял».
Также Песков затронул тему отношений России и Украины. По его словам, взаимопониманию между странами мешает «эмоциональный накал» и «последствия идеологического одурманивания». Спокойный и трезвый взгляд на свою новейшую историю позволит украинцам достичь большего понимания с Россией, считает Песков.
накануне прошли по всей России.
Также Песков затронул тему отношений России и Украины. По его словам, взаимопониманию между странами мешает «эмоциональный накал» и «последствия идеологического одурманивания». Спокойный и трезвый взгляд на свою новейшую историю позволит украинцам достичь большего понимания с Россией, считает Песков.
накануне прошли по всей России.
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