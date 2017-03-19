«Крылья Советов» и «Ростов» разошлись миром

Иван Данильянц: Эта ничья не проносит нам удовлетворенияhttps://t.co/zta7Gb2IKW — Football Club Rostov (@rostovfc) March 19, 2017

Вадим Скрипченко: Ничью расцениваю как положительный результатhttps://t.co/AJYoqGLJ1S — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) March 19, 2017

Немногочисленные болельщики, пришедшие на самарский стадион «Металлург», голов в этом матче не увидели. Встреча «Крыльев Советов» и «Ростова» завершилась сухой ничьей — 0:0.Тренеры клубов охарактеризовали результат по-разному. Если для «Ростова» ничья — это потеря двух очков, то «Крылья» рады хотя бы одному.«Крылья Советов», таким образом, продлили серию без побед до четырех матчей. С 16 очками самарцы располагаются на 14-й строчке турнирной таблицы. «Ростов», набрав 30-е очков, занимает седьмое место.