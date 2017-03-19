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  • 19.03, 17:05

    «Крылья Советов» и «Ростов» разошлись миром

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    «Крылья Советов» и «Ростов» разошлись миром

    «Крылья Советов» и «Ростов» разошлись миром

    «Крылья Советов» и «Ростов» разошлись миром
  • Фото: ФК «Ростов» /vk.com

    • Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с «Ростовом» в домашнем матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

    Немногочисленные болельщики, пришедшие на самарский стадион «Металлург», голов в этом матче не увидели. Встреча «Крыльев Советов» и «Ростова» завершилась сухой ничьей — 0:0.

    Тренеры клубов охарактеризовали результат по-разному. Если для «Ростова» ничья — это потеря двух очков, то «Крылья» рады хотя бы одному.





    «Крылья Советов», таким образом, продлили серию без побед до четырех матчей. С 16 очками самарцы располагаются на 14-й строчке турнирной таблицы. «Ростов», набрав 30-е очков, занимает седьмое место.

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