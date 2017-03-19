Тезка Саддама Хусейна сменил имя после 40 отказов в приеме на работу

После казни Саддама Хусейна прошло больше 10 лет, но его имя стало проблемой для молодого морского инженера из Индии, который является его почти полным тезкой.
Саддамом Хусейном его назвал дедушка 25 лет назад. Имя жителя жителя города Джамшедпура почти полностью совпадает с именем казненного президента Ирака. На самом деле молодого человека зовут Hussain, а не Hussein. Однако звучат имена одинаково, и это оказалось серьезным препятствием, когда он начал искать работу после окончания Noorul Islam University, пишет Hindustan Times.
Мужчина получил около 40 отказов в приеме на работу за два года после завершения обучения. Он долгое время недоумевал, что является причиной. В какой-то момент он решил выяснить у сотрудников HR, в чем проблема. Ему намекнули, что дело в его громком имени.
Саддам Хусейн: «Люди бояться нанимать меня».
По его словам, работодатели опасаются проблем, которые могут возникнуть из-за него с иммиграционными органами.
После этого он сменил имя на Саджид, а фамилию оставил прежней. Мужчина уже получил паспорт и водительские права с новым именем. Но ему никак не удается заменить школьный диплом об образовании. Поэтому он по-прежнему не может устроиться на работу. Саддам-Саджид даже обратился в Центральный совет по вопросам среднего образования, но ответа еще не получил.
Саддам Хусейн был президентом Ирака с 1979 по 2003 год. После вторжения в страну США он был свергнут, ему предъявили обвинения в пособничестве мировому терроризму и зверствах против граждан своей страны. В результате он был казнен 30 декабря 2006 года по решению Верховного суда Ирака.
Мужчина получил около 40 отказов в приеме на работу за два года после завершения обучения. Он долгое время недоумевал, что является причиной. В какой-то момент он решил выяснить у сотрудников HR, в чем проблема. Ему намекнули, что дело в его громком имени.
Саддам Хусейн: «Люди бояться нанимать меня».
По его словам, работодатели опасаются проблем, которые могут возникнуть из-за него с иммиграционными органами.
После этого он сменил имя на Саджид, а фамилию оставил прежней. Мужчина уже получил паспорт и водительские права с новым именем. Но ему никак не удается заменить школьный диплом об образовании. Поэтому он по-прежнему не может устроиться на работу. Саддам-Саджид даже обратился в Центральный совет по вопросам среднего образования, но ответа еще не получил.
Саддам Хусейн был президентом Ирака с 1979 по 2003 год. После вторжения в страну США он был свергнут, ему предъявили обвинения в пособничестве мировому терроризму и зверствах против граждан своей страны. В результате он был казнен 30 декабря 2006 года по решению Верховного суда Ирака.
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