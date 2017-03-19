Киев прокомментировал решение МВФ об отсрочке выделения денег

Украинский Минфин прокомментировал решение совета директоров МВФ отложить рассмотрение вопроса о предоставлении Украине четвертого транша кредита.
Министерство финансов Украины: «Перенесение сроков проведения заседания вызвано исключительно потребностью в уточнении расчетов экономических последствий мер, примененных Украиной в ответ на блокаду и захват украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях».
Как пояснил министр финансов Украины Александр Данилюк, уточнить указанные расчеты необходимо для «максимальной эффективности программы». По его словам, консультации с представителями МВФ уже начаты. В Киеве рассчитывают завершить их в кратчайшие сроки.
неожиданно отложил обсуждение антикризисной программы Украины. Ожидалось, что обсуждение состоится в ближайший понедельник. На нем планировалось одобрить выделение Киеву очередного транша кредита в размере $1 млрд.
Как пояснил министр финансов Украины Александр Данилюк, уточнить указанные расчеты необходимо для «максимальной эффективности программы». По его словам, консультации с представителями МВФ уже начаты. В Киеве рассчитывают завершить их в кратчайшие сроки.
неожиданно отложил обсуждение антикризисной программы Украины. Ожидалось, что обсуждение состоится в ближайший понедельник. На нем планировалось одобрить выделение Киеву очередного транша кредита в размере $1 млрд.
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