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  • 19.03, 15:34

    Явлинский пообещал россиянам бесплатную землю

    2 комментария

    Явлинский пообещал россиянам бесплатную землю

    Явлинский пообещал россиянам бесплатную землю

    Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, объявивший о намерении участвовать в выборах президента РФ, пообещал в случае победы устроить бесплатную раздачу земли.

    По словам Явлинского, в рамках программы «Земля — дома — дороги» каждый россиянин получит от «от 30 до 60 соток земли». Кроме этого, он предложил частично оплачивать из бюджета строительство частных домов. В частности, речь идет об оплате прокладки дорог и коммуникаций к месту строительства.

    Согласно планам Явлинского, реализация его стратегии займет семь лет. По его оценке, жилье получат 14 млн семей, а сама программа может стать стимулом для российской экономики, сообщает РИА Новости.

    В начале февраля партия «Яблоко» объявила о начале президентской предвыборной кампании Григория Явлинского. Также желание участвовать в президентской гонке изъявлял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Официально об этом решении, как ожидается, будет объявлено в декабре.

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