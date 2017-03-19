Явлинский пообещал россиянам бесплатную землю

Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, объявивший о намерении участвовать в выборах президента РФ, пообещал в случае победы устроить бесплатную раздачу земли.
По словам Явлинского, в рамках программы «Земля — дома — дороги» каждый россиянин получит от «от 30 до 60 соток земли». Кроме этого, он предложил частично оплачивать из бюджета строительство частных домов. В частности, речь идет об оплате прокладки дорог и коммуникаций к месту строительства.
Согласно планам Явлинского, реализация его стратегии займет семь лет. По его оценке, жилье получат 14 млн семей, а сама программа может стать стимулом для российской экономики, сообщает РИА Новости.
В начале февраля партия «Яблоко» объявила о начале президентской предвыборной кампании Григория Явлинского. Также желание участвовать в президентской гонке изъявлял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Официально об этом решении, как ожидается, будет объявлено в декабре.
Согласно планам Явлинского, реализация его стратегии займет семь лет. По его оценке, жилье получат 14 млн семей, а сама программа может стать стимулом для российской экономики, сообщает РИА Новости.
В начале февраля партия «Яблоко» объявила о начале президентской предвыборной кампании Григория Явлинского. Также желание участвовать в президентской гонке изъявлял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Официально об этом решении, как ожидается, будет объявлено в декабре.
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