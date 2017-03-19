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  • 19.03, 15:33

    Похороны хоккейного тренера и комментатора Гимаева пройдут 21 марта

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    • Фото РИА Новости, Алексей Куденко
    Похороны хоккейного тренера и комментатора Гимаева пройдут 21 марта

    Похороны хоккейного тренера и комментатора Гимаева пройдут 21 марта

    Похороны хоккейного тренера и комментатора Гимаева пройдут 21 марта
  • Фото РИА Новости, Алексей Куденко

    • Церемония прощания и похороны заслуженного тренера России по хоккею и комментатора канала «Матч ТВ» Сергея Гимаева, скончавшегося на 63-м году жизни, состоятся 21 марта.

    Панихида по восьмикратному чемпиону СССР пройдет в Ледовом дворце спорта ЦСКА с 10:30 до 12:00. Похоронен Сергей Гимаев будет на Химкинском кладбище.


    Сегодня память заслуженного тренера России почтили минутой молчания перед вторым матчем олимпийской сборной России с командой Южной Кореи.

    Олег Браташ, тренер олимпийской сборной России: «Меня многое связывало с Сергеем Наильевичем. В свое время, когда меня призвали в ЦСКА, он как раз закончил карьеру. Я переодевался в раздевалке на его месте. Это был 1985 год. Потом мы с ним тесно сотрудничали, когда работали на телевидении, очень много общались. Я очень потрясен. Сильно расстроился, когда узнал. Ночью смог заснуть только под утро».

    Сергей Гимаев скончался 18 марта во время матча ветеранов в Туле. По предварительным данным, причиной смерти специалиста стал оторвавшийся тромб.

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