Похороны хоккейного тренера и комментатора Гимаева пройдут 21 марта

Церемония прощания и похороны заслуженного тренера России по хоккею и комментатора канала «Матч ТВ» Сергея Гимаева, скончавшегося на
63-м году жизни, состоятся 21 марта.
Панихида по восьмикратному чемпиону СССР пройдет в Ледовом дворце спорта ЦСКА с 10:30 до 12:00. Похоронен Сергей Гимаев будет на Химкинском кладбище.
Сегодня память заслуженного тренера России почтили минутой молчания перед вторым матчем олимпийской сборной России с командой Южной Кореи.
Олег Браташ, тренер олимпийской сборной России: «Меня многое связывало с Сергеем Наильевичем. В свое время, когда меня призвали в ЦСКА, он как раз закончил карьеру. Я переодевался в раздевалке на его месте. Это был 1985 год. Потом мы с ним тесно сотрудничали, когда работали на телевидении, очень много общались. Я очень потрясен. Сильно расстроился, когда узнал. Ночью смог заснуть только под утро».
Сергей Гимаев скончался 18 марта во время матча ветеранов в Туле. По предварительным данным, причиной смерти специалиста стал оторвавшийся тромб.
ВАЖНО— Матч ТВ (@MatchTV) March 19, 2017
21 марта пройдет панихида по Сергею Гимаевуhttps://t.co/KJQAnQYg0m pic.twitter.com/mr7MmJqups
Сегодня память заслуженного тренера России почтили минутой молчания перед вторым матчем олимпийской сборной России с командой Южной Кореи.
Олег Браташ, тренер олимпийской сборной России: «Меня многое связывало с Сергеем Наильевичем. В свое время, когда меня призвали в ЦСКА, он как раз закончил карьеру. Я переодевался в раздевалке на его месте. Это был 1985 год. Потом мы с ним тесно сотрудничали, когда работали на телевидении, очень много общались. Я очень потрясен. Сильно расстроился, когда узнал. Ночью смог заснуть только под утро».
Сергей Гимаев скончался 18 марта во время матча ветеранов в Туле. По предварительным данным, причиной смерти специалиста стал оторвавшийся тромб.
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