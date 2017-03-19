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  • 19.03, 15:34

    После сюжета НТВ о проблемах многодетной семьи в Орловской области возбудили дело

    2 комментария
    После сюжета НТВ о проблемах многодетной семьи в Орловской области возбудили дело

    После сюжета НТВ о проблемах многодетной семьи в Орловской области возбудили дело

    После сюжета НТВ о проблемах многодетной семьи в Орловской области возбудили дело

    Накануне НТВ показал сюжет о жителе Орловской области Вадиме Полехине, который один воспитывает четверых детей и уже несколько лет пытается добиться от местных властей положенного по закону жилья.

    Следственный комитет провел проверку, по итогам которой возбудил уголовное о халатности из-за безразличия чиновников к проблемам многодетной семьи.

    СК РФ: «В рамках расследования следователи регионального СК России проверят законность возникшей волокиты, а также причинно-следственную связь между гибелью женщины и отношением должностных лиц к проблемам многодетной семьи. После установления круга ответственных за выполнение социальных гарантий чиновников их действиям будет дана принципиальная юридическая оценка».

    Кроме того, следователи направили губернатору Орловской области обращение с просьбой принять меры и восстановить нарушенные права многодетной семьи.

    Семья Полехиных стоит в очереди на жилье с 2010 года. Отец четверых детей, один из которых инвалид, ведет борьбу с бюрократической машиной. Его супруга Наталья скончалась от внутреннего кровоизлияния из-за внезапно открывшейся язвы желудка. Мужчина убежден, что причиной ее гибели стали постоянные стрессы, которые она испытывала, пока пыталась добиться положенного по закону жилья. Накануне приступа у женщины состоялся очередной неприятный разговор с местными чиновниками.

    Несколько месяцев назад Полехиным, которые ютятся в «однушке» бабушки, все-таки выделили квартиру. Но они отказались туда переезжать, сочтя предложенное жилье насмешкой: им предоставили холодную квартиру, в которой не открывались окна, а плесень на стенах была закрыта обоями. Кроме того, она находится на третьем этаже, куда крайне сложно поднимать ребенка-инвалида.

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