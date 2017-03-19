Школьницу нашли мертвой на козырьке подъезда в Москве

Погибшую
16-летнюю девушку накануне обнаружили на Пролетарском проезде в столице.
На теле школьницы, которое нашли на козырьке подъезда жилого дома, обнаружили травмы, характерные для падения с большой высоты. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.
Источник: «Было обнаружено тело девятиклассницы, 16 лет, с травмами, характерными при падении с большой высоты, на козырьке подъезда».
Столичные правоохранители проводят проверку по факту гибели девушки.
Источник: «Было обнаружено тело девятиклассницы, 16 лет, с травмами, характерными при падении с большой высоты, на козырьке подъезда».
Столичные правоохранители проводят проверку по факту гибели девушки.
Комментарии