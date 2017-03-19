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  • 19.03, 15:33

    Школьницу нашли мертвой на козырьке подъезда в Москве

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    Школьницу нашли мертвой на козырьке подъезда в Москве

    Школьницу нашли мертвой на козырьке подъезда в Москве

    Погибшую 16-летнюю девушку накануне обнаружили на Пролетарском проезде в столице.

    На теле школьницы, которое нашли на козырьке подъезда жилого дома, обнаружили травмы, характерные для падения с большой высоты. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

    Источник: «Было обнаружено тело девятиклассницы, 16 лет, с травмами, характерными при падении с большой высоты, на козырьке подъезда».

    Столичные правоохранители проводят проверку по факту гибели девушки.

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