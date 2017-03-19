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  • 19.03, 14:03

    СМИ: Борис Джонсон попытается убедить власти США вести диалог с РФ жестче

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    СМИ: Борис Джонсон попытается убедить власти США вести диалог с РФ жестче

    СМИ: Борис Джонсон попытается убедить власти США вести диалог с РФ жестче

    Бывший мэр Лондона, который в настоящее время занимает пост главы МИД Великобритании, во время поездки в США на следующей неделе может обсудить с американским руководством свой предстоящий визит в Москву.

    Борис Джонсон посетит Москву в ближайшие недели. Основными темами переговоров станут двусторонние отношения РФ и Великобритании, а также ситуации на Украине и в Сирии.

    По данным газеты The Sunday Times, во вторник, 21 марта, он встретится с несколькими помощниками президента США Дональда Трампа в Белом доме, а также лидерами Республиканской партии в конгрессе. Издание пишет, что Джонсон намерен обсудить с Вашингтоном свою предстоящую поездку в Москву, где он подвергнет РФ критике за «агрессию на Украине». Министр попытается убедить американские власти занять менее «понимающую позицию» по отношению к Москве в этом вопросе.

    Между тем, стоит отметить, что главная цель визита Бориса Джонсона в США — попытка наладить отношения с новой американской администрацией после обвинений в адрес сотрудников британской разведслужбы о прослушке Trump Tower. Не исключено, что ему также предстоит встретиться в Соединенных Штатах с руководителями американских разведслужб по этому вопросу.

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