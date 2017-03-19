Dragon отстыковался от МКС и направился с грузом к Земле

Отстыковку американского грузового корабля от МКС начали специалисты с Земли. С помощью манипулятора Canadarm2 они отвели Dragon от стыковочного узла станции.
Затем в операцию включились астронавты NASA Роберт Киброй и Тома Песке из Европейского космического агентства, которые дали команду на отстыковку корабля от манипулятора. Как ожидается, в 17:10 по Москве Dragon сойдет с орбиты. Приблизительно через 40 минут после этого он приводнится в Тихом океане. NASA ведет прямую трансляцию возвращения Dragon.
Dragon — единственный космический грузовик, который способен доставлять грузы с Международной космической станции на Землю. В этот раз корабль прибыл к МКС 19 февраля. Спустя месяц он вернется с двумя с половиной тоннами отработанных материалов и результатами экспериментов, проведенных на станции.
Dragon — единственный космический грузовик, который способен доставлять грузы с Международной космической станции на Землю. В этот раз корабль прибыл к МКС 19 февраля. Спустя месяц он вернется с двумя с половиной тоннами отработанных материалов и результатами экспериментов, проведенных на станции.
Комментарии