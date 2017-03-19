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  • 19.03, 14:03

    Рогозин назвал «тормозом» главу МИД Украины из-за заявления о Крыме

    9 комментариев

    Рогозин назвал «тормозом» главу МИД Украины из-за заявления о Крыме

    Рогозин назвал «тормозом» главу МИД Украины <nobr>из-за</nobr> заявления о Крыме

    Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о Крыме.

    Глава МИД Украины написал на своей странице в Twitter, что у крымчан якобы отобрали свободу, и пообещал ее им «вернуть». Вице-премьер РФ ответил ему также в социальной сети.

    Дмитрий Рогозин: «Ну и тормоз! Они уже три года, как свободны».



    На слова министра иностранных дел Украины отреагировал и член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

    Алексей Пушков: «Климкин обещает „вернуть свободу“ жителям Крыма. Но они уже выбрали свободу от блокад, обстрелов, пыток и преследований. Поезд ушел, Климкин».


    Накануне в России отметили трехлетие воссоединения полуострова с РФ. Жители Крыма не приняли государственный переворот на Украине, который произошел в феврале 2014 года. По итогам референдума, который прошел 16 марта того же года, большинство крымчан высказались за возвращение в состав России. Однако в Киеве до сих пор не смирились с их решением.

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