Российский экипаж Касьянова выиграл Кубок мира в зачете четверок

Российская четверка победила на этапе, дважды обновив рекорд трассы. В первой попытке экипаж Касьянова показал время 49,99 секунды, во второй его улучшил на 0,02 секунды. Общее время — рекордные 1 минута 39,96 секунды.Второе место занял экипаж швейцарца Рико Петера (1.40,19), третий результат показал экипаж латвийца Оскара Киберманиса (1.40,22).В общем зачете после воскресного заезда экипаж Касьянова набрал 1500 очков и опередил своего ближайшего преследователя Петера на 29 очков. Третье место занял экипаж американца Стивена Холкомба (1362).Для Касьянова эта победа в общем зачете Кубка мира стала первой в карьере.В комбинированном зачете (двойки+четверки) Кубка мира Александр Касьянов занял второе место.