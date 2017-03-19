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  • 19.03, 12:31

    Российский экипаж Касьянова выиграл Кубок мира в зачете четверок

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    Российский экипаж Касьянова выиграл Кубок мира в зачете четверок

    Российский экипаж Касьянова выиграл Кубок мира в зачете четверок

    Российский экипаж Касьянова выиграл Кубок мира в зачете четверок
  • Фото Associated Press © 2017, Lee Jin-man

    • Российский экипаж Александра Касьянова с разгоняющими Алексеем Зайцевым, Василием Кондратенко и Алексеем Пушкарёвым выиграл заключительный этап Кубка мира по бобслею в южнокорейском Пхёнчхане и стал первым в общем зачете сезона-2016/17.

    Российская четверка победила на этапе, дважды обновив рекорд трассы. В первой попытке экипаж Касьянова показал время 49,99 секунды, во второй его улучшил на 0,02 секунды. Общее время — рекордные 1 минута 39,96 секунды.

    Второе место занял экипаж швейцарца Рико Петера (1.40,19), третий результат показал экипаж латвийца Оскара Киберманиса (1.40,22).

    В общем зачете после воскресного заезда экипаж Касьянова набрал 1500 очков и опередил своего ближайшего преследователя Петера на 29 очков. Третье место занял экипаж американца Стивена Холкомба (1362).

    Для Касьянова эта победа в общем зачете Кубка мира стала первой в карьере.

    В комбинированном зачете (двойки+четверки) Кубка мира Александр Касьянов занял второе место.

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