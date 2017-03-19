Российский экипаж Касьянова выиграл Кубок мира в зачете четверок

Российский экипаж Александра Касьянова с разгоняющими Алексеем Зайцевым, Василием Кондратенко и Алексеем Пушкарёвым выиграл заключительный этап Кубка мира по бобслею в южнокорейском Пхёнчхане и стал первым в общем зачете
сезона-2016/17.
Российская четверка победила на этапе, дважды обновив рекорд трассы. В первой попытке экипаж Касьянова показал время 49,99 секунды, во второй его улучшил на 0,02 секунды. Общее время — рекордные 1 минута 39,96 секунды.
Второе место занял экипаж швейцарца Рико Петера (1.40,19), третий результат показал экипаж латвийца Оскара Киберманиса (1.40,22).
В общем зачете после воскресного заезда экипаж Касьянова набрал 1500 очков и опередил своего ближайшего преследователя Петера на 29 очков. Третье место занял экипаж американца Стивена Холкомба (1362).
Для Касьянова эта победа в общем зачете Кубка мира стала первой в карьере.
В комбинированном зачете (двойки+четверки) Кубка мира Александр Касьянов занял второе место.
Второе место занял экипаж швейцарца Рико Петера (1.40,19), третий результат показал экипаж латвийца Оскара Киберманиса (1.40,22).
В общем зачете после воскресного заезда экипаж Касьянова набрал 1500 очков и опередил своего ближайшего преследователя Петера на 29 очков. Третье место занял экипаж американца Стивена Холкомба (1362).
Для Касьянова эта победа в общем зачете Кубка мира стала первой в карьере.
В комбинированном зачете (двойки+четверки) Кубка мира Александр Касьянов занял второе место.
#BMWworldcup podium 4-man #bobsleigh. What a last race of the season! Thank you #pyeongcha… https://t.co/qyysBe9QCS pic.twitter.com/A1GEPQhJz0— IBSF (@IBSFsliding) March 19, 2017
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