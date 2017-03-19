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  • 19.03, 14:03

    В годовщину катастрофы Boeing в Ростове-на-Дону открыли мемориал

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    В годовщину катастрофы Boeing в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> открыли мемориал

    В годовщину катастрофы Boeing в Ростове-на-Дону открыли мемориал

    В годовщину катастрофы Boeing в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> открыли мемориал
  • Фото: orloov15 /vk.com

    • В память о жертвах авиакатастрофе лайнера компании Flydubai установили мемориал перед аэропортом в Ростове-на-Дону.

    Автором композиции под названием «Прерванный полет» стал заслуженный художник России Анатолий Скнарин. Мемориальную доску с фамилиями погибших пассажиров и изваяние упавшего голубя, символизирующее души жертв крушения, установили в сквере перед зданием воздушной гавани. Высота памятника составляет 2,5 метра. Скульптурная композиция и постамент выполнены из гранита, а птица была отлита из бронзы.

    Открытие мемориала провели министра транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает «Интерфакс».

    Максим Соколов: «Прошел ровно год с той трагедии, произошедшей здесь, в ростовском аэропорту, когда рейс компании FlyDubai потерпел катастрофу, погибли 62 человека. И через год мы открываем памятный знак».

    Министр подчеркнул, что эта катастрофа — общая боль для всех. Мемориал птицы, как он пояснил, символизирует души погибших, которые навсегда «останутся в наших сердцах».

    Губернатор области в свою очередь напомнил, что решение увековечить память жертв трагедии было принято в кратчайшие сроки.

    Василий Голубев: «И в назидание потомкам, и в память о тех, кого не стало с нами. Среди людей, летевших этим самолетом, было немало тех, кого я знал лично. И весь этот год мы возвращались к этой дате».

    Boeing 737–800 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая, разбился при повторном заходе на посадку в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта прошлого года. Самолет рухнул левее взлетно-посадочной полосы. Дул сильный боковой ветер и шел дождь. На борту находились 55 пассажиров и семеро членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.

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