В годовщину катастрофы Boeing в Ростове-на-Дону открыли мемориал

В память о жертвах авиакатастрофе лайнера компании Flydubai установили мемориал перед аэропортом в
Ростове-на-Дону.
Автором композиции под названием «Прерванный полет» стал заслуженный художник России Анатолий Скнарин. Мемориальную доску с фамилиями погибших пассажиров и изваяние упавшего голубя, символизирующее души жертв крушения, установили в сквере перед зданием воздушной гавани. Высота памятника составляет 2,5 метра. Скульптурная композиция и постамент выполнены из гранита, а птица была отлита из бронзы.
Открытие мемориала провели министра транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает «Интерфакс».
Максим Соколов: «Прошел ровно год с той трагедии, произошедшей здесь, в ростовском аэропорту, когда рейс компании FlyDubai потерпел катастрофу, погибли 62 человека. И через год мы открываем памятный знак».
Министр подчеркнул, что эта катастрофа — общая боль для всех. Мемориал птицы, как он пояснил, символизирует души погибших, которые навсегда «останутся в наших сердцах».
Губернатор области в свою очередь напомнил, что решение увековечить память жертв трагедии было принято в кратчайшие сроки.
Василий Голубев: «И в назидание потомкам, и в память о тех, кого не стало с нами. Среди людей, летевших этим самолетом, было немало тех, кого я знал лично. И весь этот год мы возвращались к этой дате».
разбился при повторном заходе на посадку в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта прошлого года. Самолет рухнул левее взлетно-посадочной полосы. Дул сильный боковой ветер и шел дождь. На борту находились 55 пассажиров и семеро членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.
Открытие мемориала провели министра транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает «Интерфакс».
Максим Соколов: «Прошел ровно год с той трагедии, произошедшей здесь, в ростовском аэропорту, когда рейс компании FlyDubai потерпел катастрофу, погибли 62 человека. И через год мы открываем памятный знак».
Министр подчеркнул, что эта катастрофа — общая боль для всех. Мемориал птицы, как он пояснил, символизирует души погибших, которые навсегда «останутся в наших сердцах».
Губернатор области в свою очередь напомнил, что решение увековечить память жертв трагедии было принято в кратчайшие сроки.
Василий Голубев: «И в назидание потомкам, и в память о тех, кого не стало с нами. Среди людей, летевших этим самолетом, было немало тех, кого я знал лично. И весь этот год мы возвращались к этой дате».
разбился при повторном заходе на посадку в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта прошлого года. Самолет рухнул левее взлетно-посадочной полосы. Дул сильный боковой ветер и шел дождь. На борту находились 55 пассажиров и семеро членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.
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