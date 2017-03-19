«НашПотребНадзор» нашел самые качественные сардельки

В каждом выпуске программа «НашПотребНадзор» беспристрастно разбирается в одном из продуктов, который регулярно появляется на нашем обеденном столе. На этой неделе выбор пал на сардельки.

486 еда

мясо

продукты

Сардельки занимают 15% от всего объема колбасных изделий. Чтобы установить качество предлагаемой россиянам продукции, в обычных магазинах было приобретено пять упаковок сарделек разных производителей.



Эксперты испытательного центра «Ростест-Москва» внимательно проверили все образцы и определили, насколько они качественные и безопасные. А такими оказались не все. В одни мясо положили похуже, в других оно еще и с бактериями.



Результаты проверки — в видеоматериале.