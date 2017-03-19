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  • 19.03, 15:33
    «НашПотребНадзор» нашел самые качественные сардельки. еда, мясо, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «НашПотребНадзор» нашел самые качественные сардельки

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    «НашПотребНадзор» нашел самые качественные сардельки

    «НашПотребНадзор» нашел самые качественные сардельки

      В каждом выпуске программа «НашПотребНадзор» беспристрастно разбирается в одном из продуктов, который регулярно появляется на нашем обеденном столе. На этой неделе выбор пал на сардельки.

      Сардельки занимают 15% от всего объема колбасных изделий. Чтобы установить качество предлагаемой россиянам продукции, в обычных магазинах было приобретено пять упаковок сарделек разных производителей.

      Эксперты испытательного центра «Ростест-Москва» внимательно проверили все образцы и определили, насколько они качественные и безопасные. А такими оказались не все. В одни мясо положили похуже, в других оно еще и с бактериями.

      Результаты проверки — в видеоматериале.

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