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  • 19.03, 15:33
    Как сохранить зрение: мифы и правда. здоровье, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Как сохранить зрение: мифы и правда

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    Как сохранить зрение: мифы и правда

    Как сохранить зрение: мифы и правда

      Зрение — наш главный источник информации об окружающем мире. Если оно начинает барахлить, то это сильно усложняет жизнь. Но вот ведь удивительно: мы об этом знаем, но совершенно глаза не бережем.

      Мы долгое время просиживаем перед телевизорами и мониторами, которые неправильно настроены, пренебрегаем правильным освещением дома и на работе, пытаемся улучшить зрение с помощью продуктов, которые на самом деле оказываются бесполезны. Репортеры программы «НашПотребНадзор» решили выяснить, что же в действительности портит зрение, а что ему помогает.

      Считается, что зрению помогают морковь и черника. Однако офтальмологи на эти продукты смотрят скептически. Оказывается, в моркови содержится не витамин А в чистом виде, а бета-каротин — вещество, из которого лишь потом в организме образуется полноценный витамин. И чтобы покрыть суточную норму в витамине, бета-каротина нужно в шесть раз больше, чем витамина А.

      Полноценный витамин А содержится, например, в болгарском перце, говяжьей печени и рыбе. В молоке, сливках, твороге и яичных желтках — витамина А меньше, но усваивается он лучше, чем из моркови. А все потому, что ее для профилактики зрения мы часто едим неправильно.

      Анна Чайкина, диетолог: «Для усвоения витамина А нужно обязательно добавлять чуть-чуть жира. Откуда его можно взять: либо это капля растительного масла, либо мы можем перемешать с жирными продуктами. Творог — великолепное сочетание. К тому же мы сразу получим несколько элементов для глаз».

      Большинство из нас уверены, что телевизоры, компьютерные мониторы и экраны мобильных телефонов вредят зрению. Однако последние исследования ставят это под большое сомнение. Выяснилось, в частности, что негативно сказывается времяпрепровождение перед экраном, который неправильно настроен.

      Подробности — в видеоматериале.

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