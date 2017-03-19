Сезон смены покрышек: как избежать «развода» в шиномонтаже

Для автомобилистов наступил сезон смены покрышек, потому на каждом углу открывают свои двери шиномонтажки. Их работники всегда невозмутимы и пытаются произвести впечатление опытных профессионалов. Но, как оказалось, многие рекомендации являются просто способом раскрутить автомобилистов на деньги. Репортеры программы «НашПотребНадзор» решили выяснить, как же отличить порядочный сервис от шарашки.

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Откручивание и закручивание болтов, которые держат колеса, — это самая элементарная процедура, которая проводится в любом шиномонтаже. Однако даже такую простую операцию почти все слесари выполняют, оказывается, неправильно.



Колеса прикручены не только обычными, но еще и так называемыми секретными болтами. Настаивайте, чтобы их откручивали, не прибегая к пневмопистолету, а закручивали исключительно при помощи специального динамометрического ключа. При его использовании нельзя перетянуть или недотянуть гайку или болт. Одни шиномонтажники не используют его из экономии (хотя стоит ключ не так и дорого), другие — даже не знают о его существовании.



Опытные механики знают, что если болт завернуть слишком сильно, то металл, из которого он сделан, будет под нагрузкой, на которую он не рассчитан. Сталь начнет уставать и со временем станет хрупкой, а крепление ослабнет.



Всего этого и помогает избежать динамометрический ключ. На нем можно выставить необходимый параметр усилия: затянуть сильнее, чем положено, ключ просто не даст. Этому учат в профильных для механиков вузах. Остальным лучше не доверять свою машину.



Это лень, безграмотность и цинизм. Но все это не тянет на мошенничество. Зато именно оно часто происходит, когда вам предлагают проверить колеса на сбалансированность.



Подробности — в видеоматериале.