#ТЫСУПЕР!
Своя игра
ТВ-Эфир
Своя игра
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.03, 15:33
    Сезон смены покрышек: как избежать «развода» в шиномонтаже. автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Сезон смены покрышек: как избежать «развода» в шиномонтаже

    комментировать

    Сезон смены покрышек: как избежать «развода» в шиномонтаже

    Сезон смены покрышек: как избежать «развода» в шиномонтаже

      Для автомобилистов наступил сезон смены покрышек, потому на каждом углу открывают свои двери шиномонтажки. Их работники всегда невозмутимы и пытаются произвести впечатление опытных профессионалов. Но, как оказалось, многие рекомендации являются просто способом раскрутить автомобилистов на деньги. Репортеры программы «НашПотребНадзор» решили выяснить, как же отличить порядочный сервис от шарашки.

      Откручивание и закручивание болтов, которые держат колеса, — это самая элементарная процедура, которая проводится в любом шиномонтаже. Однако даже такую простую операцию почти все слесари выполняют, оказывается, неправильно.

      Колеса прикручены не только обычными, но еще и так называемыми секретными болтами. Настаивайте, чтобы их откручивали, не прибегая к пневмопистолету, а закручивали исключительно при помощи специального динамометрического ключа. При его использовании нельзя перетянуть или недотянуть гайку или болт. Одни шиномонтажники не используют его из экономии (хотя стоит ключ не так и дорого), другие — даже не знают о его существовании.

      Опытные механики знают, что если болт завернуть слишком сильно, то металл, из которого он сделан, будет под нагрузкой, на которую он не рассчитан. Сталь начнет уставать и со временем станет хрупкой, а крепление ослабнет.

      Всего этого и помогает избежать динамометрический ключ. На нем можно выставить необходимый параметр усилия: затянуть сильнее, чем положено, ключ просто не даст. Этому учат в профильных для механиков вузах. Остальным лучше не доверять свою машину.

      Это лень, безграмотность и цинизм. Но все это не тянет на мошенничество. Зато именно оно часто происходит, когда вам предлагают проверить колеса на сбалансированность.

      Подробности — в видеоматериале.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru