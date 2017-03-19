Пьяный водитель без прав сбил насмерть двух пешеходов в Челябинске

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью в 00:10 на улице Комарова в Челябинске. Водитель сбил двух пешеходов, мужчину 1985 года рождения и неустановленного гражданина 30–40 лет, которые пересекали дорогу по нерегулируемому переходу.В результате наезда пострадавшие скончались на месте еще до прибытия скорой помощи. Сам виновник аварии попытался скрыться. Но сотрудникам ГИБДД уже через 15 минут после ДТП удалось остановить автомобиль ВАЗ-21103 и задержать водителя.Как выяснили сотрудники ДПС, мужчина 1983 года рождения находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, оказалось, что ранее он был лишен водительских прав.: «В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия, и привлечение водителя к ответственности в соответствии с действующим законодательством».