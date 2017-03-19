Пьяный водитель без прав сбил насмерть двух пешеходов в Челябинске

После аварии мужчина скрылся с места ДТП. Но вскоре сотрудникам полиции удалось его задержать.
Смертельное ДТП произошло минувшей ночью в 00:10 на улице Комарова в Челябинске. Водитель сбил двух пешеходов, мужчину 1985 года рождения и неустановленного гражданина 30–40 лет, которые пересекали дорогу по нерегулируемому переходу.
В результате наезда пострадавшие скончались на месте еще до прибытия скорой помощи. Сам виновник аварии попытался скрыться. Но сотрудникам ГИБДД уже через 15 минут после ДТП удалось остановить автомобиль ВАЗ-21103 и задержать водителя.
Как выяснили сотрудники ДПС, мужчина 1983 года рождения находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, оказалось, что ранее он был лишен водительских прав.
ГУМВД по Челябинской области: «В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия, и привлечение водителя к ответственности в соответствии с действующим законодательством».
В результате наезда пострадавшие скончались на месте еще до прибытия скорой помощи. Сам виновник аварии попытался скрыться. Но сотрудникам ГИБДД уже через 15 минут после ДТП удалось остановить автомобиль ВАЗ-21103 и задержать водителя.
Как выяснили сотрудники ДПС, мужчина 1983 года рождения находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, оказалось, что ранее он был лишен водительских прав.
ГУМВД по Челябинской области: «В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия, и привлечение водителя к ответственности в соответствии с действующим законодательством».
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