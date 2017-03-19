У сына Анджелины Джоли внезапно объявился отец

Житель Камбоджи Маун Сарат заявил об отцовских правах на Мэддокса Шивана — приемного сына голливудской актрисы Анджелины Джоли.
Шиван был усыновлен актрисой в марте 2002-го, когда ему был всего год. Тогда Джоли была замужем за Билли Бобом Торнтоном. По ее словам, мать ребенка умерла при родах и усыновление сироты было совершенно законным, отмечает сайт «Комсомольской правды».
обвиняли в грубом обращении с Мэддоксом. Дело против Питта закрыли, однако именно его конфликт с приемным сыном называли причиной разрыва с Джоли. Сам подросток не считает Питта отцом и отказывается с ним встречаться.
обвиняли в грубом обращении с Мэддоксом. Дело против Питта закрыли, однако именно его конфликт с приемным сыном называли причиной разрыва с Джоли. Сам подросток не считает Питта отцом и отказывается с ним встречаться.
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