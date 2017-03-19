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  • 19.03, 12:31

    У сына Анджелины Джоли внезапно объявился отец

    3 комментария
    У сына Анджелины Джоли внезапно объявился отец

    У сына Анджелины Джоли внезапно объявился отец

    У сына Анджелины Джоли внезапно объявился отец
  • Фото Associated Press © 2017, Matt Sayles

    • Житель Камбоджи Маун Сарат заявил об отцовских правах на Мэддокса Шивана — приемного сына голливудской актрисы Анджелины Джоли.

    Шиван был усыновлен актрисой в марте 2002-го, когда ему был всего год. Тогда Джоли была замужем за Билли Бобом Торнтоном. По ее словам, мать ребенка умерла при родах и усыновление сироты было совершенно законным, отмечает сайт «Комсомольской правды».

    В прошлом году Брэда Питта, с которым Джоли решила развестись, обвиняли в грубом обращении с Мэддоксом. Дело против Питта закрыли, однако именно его конфликт с приемным сыном называли причиной разрыва с Джоли. Сам подросток не считает Питта отцом и отказывается с ним встречаться.

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