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  • 19.03, 12:31

    Навального закидали яйцами на митинге в Новосибирске

    18 комментариев
    Навального закидали яйцами на митинге в Новосибирске

    Навального закидали яйцами на митинге в Новосибирске

    Навального закидали яйцами на митинге в Новосибирске
  • Фото: @Kira_Yarmysh /twitter.com

    • Инцидент произошел перед самым началом акции. Неизвестный бросил несколько яиц в Алексея Навального, присутствовавшего на митинге.

    Нарушителя порядка, забросавшего оппозиционера яйцами, задержали и увели полицейские, передает «Интерфакс».

    Акция против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги прошла сегодня на площади Ленина в центре Новосибирска. Митинг был организован после того, как губернатор Владимир Городецкий подписал постановление, предусматривающее допустимый рост платы за коммунальные услуги с 1 июля на 15%.

    Инцидент на митинге произошел, когда Навальный готовился выступить перед собравшимся. Неизвестный мужчина швырнул в оппозиционера яйца. Сотрудники полиции, которые следили за безопасностью на мероприятии, быстро задержали хулигана, а затем доставили его в отделение.

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