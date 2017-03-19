Навального закидали яйцами на митинге в Новосибирске

Инцидент произошел перед самым началом акции. Неизвестный бросил несколько яиц в Алексея Навального, присутствовавшего на митинге.
Нарушителя порядка, забросавшего оппозиционера яйцами, задержали и увели полицейские, передает «Интерфакс».
Акция против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги прошла сегодня на площади Ленина в центре Новосибирска. Митинг был организован после того, как губернатор Владимир Городецкий подписал постановление, предусматривающее допустимый рост платы за коммунальные услуги с 1 июля на 15%.
Инцидент на митинге произошел, когда Навальный готовился выступить перед собравшимся. Неизвестный мужчина швырнул в оппозиционера яйца. Сотрудники полиции, которые следили за безопасностью на мероприятии, быстро задержали хулигана, а затем доставили его в отделение.
Акция против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги прошла сегодня на площади Ленина в центре Новосибирска. Митинг был организован после того, как губернатор Владимир Городецкий подписал постановление, предусматривающее допустимый рост платы за коммунальные услуги с 1 июля на 15%.
Инцидент на митинге произошел, когда Навальный готовился выступить перед собравшимся. Неизвестный мужчина швырнул в оппозиционера яйца. Сотрудники полиции, которые следили за безопасностью на мероприятии, быстро задержали хулигана, а затем доставили его в отделение.
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