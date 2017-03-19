Новинка недели: домашняя камера наблюдения онлайн

С помощью новейшей домашней
интернет-камеры можно удаленно следить, что происходит у вас дома или на даче. Обзор 360 градусов, цена — всего 4000 рублей, если заказывать через Интернет.
Многие из нас видели в голливудских фильмах эти камеры, которые висят где-то наверху, умеют поворачиваться туда-сюда и смотрят куда захотят. Это то же самое, только для дома и гораздо дешевле.
На стену эту модель повесить нельзя, только поставить на что-то ровное. Для работы надо скачать специальное приложение и подключиться к Wi-Fi — после этого камера сможет передавать картинку на ваш смартфон или планшет. Она умеет записывать видео, делать фотографии, причем как в ручном, так и в автоматическом режиме. Например, можно настроить включение записи только по ночам. Большинство пунктов в меню на китайском, но проблем это не вызвало.
Если скорость Интернета, к которому подключена камера и ваш смартфон, через который вы смотрите, хорошие, то качество картинки тоже. Оценка программы «Чудо техники» — четыре звезды. Один балл снят за отсутствие русского языка и невозможность крепления на стене.
На стену эту модель повесить нельзя, только поставить на что-то ровное. Для работы надо скачать специальное приложение и подключиться к Wi-Fi — после этого камера сможет передавать картинку на ваш смартфон или планшет. Она умеет записывать видео, делать фотографии, причем как в ручном, так и в автоматическом режиме. Например, можно настроить включение записи только по ночам. Большинство пунктов в меню на китайском, но проблем это не вызвало.
Если скорость Интернета, к которому подключена камера и ваш смартфон, через который вы смотрите, хорошие, то качество картинки тоже. Оценка программы «Чудо техники» — четыре звезды. Один балл снят за отсутствие русского языка и невозможность крепления на стене.
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