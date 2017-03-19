Дезодоранты и антиперспиранты: как не навредить здоровью

Пот и запах от него — зачем природа наказала нас этим неудобством? Какие средства помогают лучше всего? Правда ли есть современные способы избавиться от пота на целую неделю? И могут ли антиперспиранты вызывать рак, потому что содержат соли алюминия?
При всем богатстве выбора подобрать хорошее средство совсем не просто. И вопрос это очень индивидуальный. Целям охлаждения служит лишь часть нашего пота — тот, который выделяют расположенные по всему телу эккриновые железы. И этот пот не пахнет, в отличие от выделений апокриновых желез — они начинают работать в период полового созревания и перестают, когда «затухает» гормональный фон. Больше всего их в подмышечных впадинах. Их функция — выведение из организма продуктов обмена, а также формирование индивидуального запаха.
Важно, что выведенными из организма веществами питаются бактерии, и это усиливает запах. Можно его замаскировать, желательно еще и убив тех самых бактерий. Так работают дезодоранты.
Второй вариант — не бороться с последствиями выделения пота, а попытаться вообще не выпустить его на поверхность. Вещества, которые так работают, называются антиперспирантами. Часто делают комбинированные варианты — дезодоранты-антиперспиранты. Блокировать потовые железы помогают соли алюминия. Чем их больше, тем мощнее средство.
Наносить антиперспиранты надо с вечера, чтобы протоки желез успели забиться до того, как начнется утреннее интенсивное потение. А если охота с утра принять душ, то можно просто не использовать мыло в области подмышек — так средство продолжит свою работу.
Главный вопрос — не вредит ли закупорка протоков здоровью? Блуждает мнение, что соли алюминия вызывают рак. Ссылаются обычно на исследования доктора Филиппы Дарбре из британского Университета Рединга. Когда-то давно она обнаружила в раковых клетках алюминий и предположила, что этот металл может быть причиной опухолей. Именно это все и цитируют, не упоминая о дальнейших открытиях, а они заключаются в том, что порочащей связи реально не найдено.
Позиция официальной науки такова: бояться нечего. Национальный институт рака в США пришел к однозначному выводу — подтверждений канцерогенности нет. Опасность может скрываться в другом — если неправильно пользоваться антиперспирантом, например, редко мыться и постоянно добавлять средство или закупорить протоки сразу после бритья подмышек, может возникнуть гидраденит — гнойное воспаление потовых желез. Наносить средство можно минимум через сутки, а лучше через трое после удаления волос. А первое время надо пользоваться обычным дезодорантом.
Команда программы «Чудо техники» испытала на своих сотрудниках восемь разных средств. Результаты — в видеоматериале.
Важно, что выведенными из организма веществами питаются бактерии, и это усиливает запах. Можно его замаскировать, желательно еще и убив тех самых бактерий. Так работают дезодоранты.
Второй вариант — не бороться с последствиями выделения пота, а попытаться вообще не выпустить его на поверхность. Вещества, которые так работают, называются антиперспирантами. Часто делают комбинированные варианты — дезодоранты-антиперспиранты. Блокировать потовые железы помогают соли алюминия. Чем их больше, тем мощнее средство.
Наносить антиперспиранты надо с вечера, чтобы протоки желез успели забиться до того, как начнется утреннее интенсивное потение. А если охота с утра принять душ, то можно просто не использовать мыло в области подмышек — так средство продолжит свою работу.
Главный вопрос — не вредит ли закупорка протоков здоровью? Блуждает мнение, что соли алюминия вызывают рак. Ссылаются обычно на исследования доктора Филиппы Дарбре из британского Университета Рединга. Когда-то давно она обнаружила в раковых клетках алюминий и предположила, что этот металл может быть причиной опухолей. Именно это все и цитируют, не упоминая о дальнейших открытиях, а они заключаются в том, что порочащей связи реально не найдено.
Позиция официальной науки такова: бояться нечего. Национальный институт рака в США пришел к однозначному выводу — подтверждений канцерогенности нет. Опасность может скрываться в другом — если неправильно пользоваться антиперспирантом, например, редко мыться и постоянно добавлять средство или закупорить протоки сразу после бритья подмышек, может возникнуть гидраденит — гнойное воспаление потовых желез. Наносить средство можно минимум через сутки, а лучше через трое после удаления волос. А первое время надо пользоваться обычным дезодорантом.
Команда программы «Чудо техники» испытала на своих сотрудниках восемь разных средств. Результаты — в видеоматериале.
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