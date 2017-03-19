Детская комната XXI века: как сберечь место и дать свободу для игр

Каждый человек, начинающий делать ремонт, внезапно обнаруживает, как далеко ушел прогресс за то время, когда квартиру обновляли в последний раз. Например, для детских комнат создано очень большое количество всяких штучек и интересных идей. Стоят ли они того, чтобы вкладывать в них деньги и усилия?
При обустройстве детской важно помнить: обстановка влияет на развитие ребенка. Например, научиться убирать за собой игрушки и вообще поддерживать порядок ему будет гораздо проще, если приобрести правильную систему хранения.
Предпринимательница из Сиэтла Сара Кирк, мама троих мальчишек, придумала сшить большой мешок, края которого легко затягиваются шнурком. А в ящике-трансформере на колесах можно хранить вещи и кататься на нем верхом.
Частая проблема — нехватка места. Например, кровать, которая занимает потенциально полезное пространство днем. Поможет мебель-трансформер. Чтобы справиться мог даже ребенок, производители используют технологию «газового лифта». Металлическая полка-кровать с матрасом и постельным бельем весит около 80 килограммов, но открывается легко. Механизм подъемника внутри заполнен газом под давлением. Стоит нажать на рычаг-фиксатор, газ расширяется и выталкивает полку. Правда, стоит такая технологичная мебель минимум 100 тысяч рублей.
Если тратить подобные деньги не хочется, а разместить надо несколько спальных мест, то на выручку приходят многоэтажные конструкции. Есть, например, необычная кровать в виде двухэтажного домика, еще и с дополнительным выдвижным спальным местом для гостей. Стены домика-кровати можно украсить семейными фотографиями, гирляндами, полочками для книжек и игрушек.
К тому же кровать, которая нравится ребенку, — это решение еще одной родительской проблемы: как уложить чадо спать отдельно. В таких ситуациях психологи советуют включать рядом с кроватью ночник. Они бывают довольно необычными.
Еще лучше, если детская мебель может расти вместе с ребенком. Стол и стул можно постепенно увеличивать, и они прослужат от первого класса до выпускного. Диапазон роста — от 110 до 190 см.
Учиться лучше помогут и особые обои в детской комнате, способствующие развитию воображения. Дизайнер Сиань Цзэн из Лондона сделала их магнитными, а российские дизайнеры создали обои-раскраски.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Предпринимательница из Сиэтла Сара Кирк, мама троих мальчишек, придумала сшить большой мешок, края которого легко затягиваются шнурком. А в ящике-трансформере на колесах можно хранить вещи и кататься на нем верхом.
Частая проблема — нехватка места. Например, кровать, которая занимает потенциально полезное пространство днем. Поможет мебель-трансформер. Чтобы справиться мог даже ребенок, производители используют технологию «газового лифта». Металлическая полка-кровать с матрасом и постельным бельем весит около 80 килограммов, но открывается легко. Механизм подъемника внутри заполнен газом под давлением. Стоит нажать на рычаг-фиксатор, газ расширяется и выталкивает полку. Правда, стоит такая технологичная мебель минимум 100 тысяч рублей.
Если тратить подобные деньги не хочется, а разместить надо несколько спальных мест, то на выручку приходят многоэтажные конструкции. Есть, например, необычная кровать в виде двухэтажного домика, еще и с дополнительным выдвижным спальным местом для гостей. Стены домика-кровати можно украсить семейными фотографиями, гирляндами, полочками для книжек и игрушек.
К тому же кровать, которая нравится ребенку, — это решение еще одной родительской проблемы: как уложить чадо спать отдельно. В таких ситуациях психологи советуют включать рядом с кроватью ночник. Они бывают довольно необычными.
Еще лучше, если детская мебель может расти вместе с ребенком. Стол и стул можно постепенно увеличивать, и они прослужат от первого класса до выпускного. Диапазон роста — от 110 до 190 см.
Учиться лучше помогут и особые обои в детской комнате, способствующие развитию воображения. Дизайнер Сиань Цзэн из Лондона сделала их магнитными, а российские дизайнеры создали обои-раскраски.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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