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  • 19.03, 14:03
    Меховые наушники, USB-батарейки и лазерный парковщик: тест рекламных обещаний. здоровье, изобретения, парковка, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Меховые наушники, USB-батарейки и лазерный парковщик: тест рекламных обещаний

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    Меховые наушники, <nobr>USB-батарейки</nobr> и лазерный парковщик: тест рекламных обещаний

    Меховые наушники, USB-батарейки и лазерный парковщик: тест рекламных обещаний

    Меховые наушники, <nobr>USB-батарейки</nobr> и лазерный парковщик: тест рекламных обещаний

      Что врачи думают о моде заменять шапку меховыми наушниками? Помогает ли недорогой лазерный парковщик точно поставить машину в гараже? Правда ли, что новым аккумуляторам не требуется зарядник и они легко заменяют целую собой тысячу обычных батареек? Что из этого можно назвать чудом, а что — нет, проверила программа «Чудо техники».

      Меховые наушники

      Меховые наушники, по легенде, изобрел почти 150 лет назад 15-летний американец Честер Гринвуд, у которого при катании на коньках мерзли уши, а шапка мешала. Вариант XXI века — не просто греющий, но и музыкальный. Материалы — кожа, мех кролика. Цена — 4000 рублей.

      Испытателем на реальном морозе согласилась быть фигуристка, многократный призер Кубков России Александра Чистякова. Пара пируэтов без дополнительной защиты — и тепловизор фиксирует температуру ушных раковин всего в 14 градусов. После катания в наушниках — 25.

      Но главный вопрос — не опасно ли охлаждать всю остальную голову, согревая только уши? Оториноларинголог Владимир Коршок считает, что проблем тут нет: если вам комфортно, то пожалуйста, носите одни наушники. Их фокус в том, что они не только берегут сами уши, но и предотвращают общую потерю тепла, которое уходит в значительной степени именно через ушные раковины.

      Вердикт: меховые наушники — это устройство, которое имеет полное право на существование.

      USB-аккумулятор

      Производитель этого устройства обещает помочь сэкономить на покупке батареек. Это комплект из двух пальчиковых аккумуляторов, которым не требуется зарядное устройство. Заряжать их можно от любого USB-порта. Реклама заявляет: пара таких батареек способна заменить целую тысячу обычных щелочных. Цена — 950 рублей за упаковку.

      В технических характеристиках указано, что емкость каждого аккумулятора составляет 1450 мАч. Это довольно средний результат — обычная щелочная батарейка несет заряд от 2000 до 2400 мАч. Батарейки в упаковке оказались разными по емкости: 690 мАч и 770 мАч — в два раза меньше заявленного или в 3 раза меньше обычной батарейки или обычного аккумулятора формата AA. Более того, выяснилось, что не стоит доверять и световым индикаторам уровня заряда этих аккумуляторов.

      Даже если аккумуляторы выдержат те 500 циклов заряда, которые гарантирует производитель, они выдадут в общей сложности 730 000 мАч. А тысяча обычных щелочных элементов даст примерно 2 миллиона. Таким образом, пара USB-батареек ценой 950 рублей заменит не тысячу, а только 365 щелочных элементов. Впрочем, если посчитать по 20 рублей за штуку, то общая стоимость составит 7300 рублей. Да, экономия будет, но не такая большая, как обещано.

      Вердикт: идея аккумуляторов, не требующих зарядного устройства, хороша, но реализация пока плохая.

      Лазерный парковщик

      Заехать в гараж так, чтобы ничего не задеть, но при этом и места пустого не оставить, — задача не такая уж простая, особенно для начинающих водителей. Помочь обещает небольшая коробочка с двумя лазерными лучами и датчиком движения, который включает систему, когда в гараже начинается активность, и выключает автоматически. Монтируется на потолок при помощи саморезов или двустороннего скотча и подключается к сети. Цена — 650 рублей.

      В самый первый раз, настраивая лазерного помощника, надо аккуратно и правильно расположить машину в гараже. А затем навести луч так, чтобы при последующих заездах видеть его и ориентироваться.

      Тест показал, что в целом лазерный помощник соответствует всем заявленным характеристикам. Он просто устроен, надежно выполняет свою функцию, да и ощущение модной технологичности придает.

      Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».

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