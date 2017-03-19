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  • 19.03, 11:01

    Самая тяжелая женщина в мире похудела на 140 кг за пять недель

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    Самая тяжелая женщина в мире похудела на 140 кг за пять недель

    Самая тяжелая женщина в мире похудела на 140 кг за пять недель

    Самая тяжелая женщина в мире похудела на 140 кг за пять недель
  • Фото: @mtariqhashmi /twitter.com

    • Египтянка Иман Ахмад Абдулати, которая проходит курс лечения в Индии, потеряла титул самой тучной женщины планеты.

    За пять недель, которые она провела в клинике в Мумбаи, Иман похудела примерно на 140 килограммов. Ранее она весила почти 500 кг, теперь — 358 кг, сообщает The Asian Age.

    В этом месяце она перенесла первую операцию. За ее здоровьем следит команда доктора Муффазала Лакдавала. Врачи дают Иман Ахманд Абдулати гипонатриевое протеиновое жидкое питание, смешанное с соевым молоком. Каждый день она получает около 1800 калорий.

    На родине страдающей от ожирения египтянке не сумели помочь. Она не могла даже самостоятельно сесть в постели и нуждалась в постоянном уходе. Но проблема самой тяжелой женщины в мире привлекла внимание индийских врачей.

    В феврале ее доставили в Мумбаи специальным грузовым самолетом, а в палату клинику подняли с помощью автомобильного крана. После тестов и нескольких недель на диете ей провели операцию по лапароскопической рукавной резекции желудка. За время подготовки к уменьшению желудка она потеряла больше 100 кг. Врачи рассчитывают, что до конца года ее вес упадет до 300 килограммов.

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