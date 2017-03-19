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  • 19.03, 09:29
    Подводники от Камчатки до Кронштадта отмечают профессиональный праздник. Черноморский флот, армия и флот РФ, подлодки, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Подводники от Камчатки до Кронштадта отмечают профессиональный праздник

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    Подводники от Камчатки до Кронштадта отмечают профессиональный праздник

    Подводники от Камчатки до Кронштадта отмечают профессиональный праздник

      Профессиональный праздник сегодня отмечают те, чья служба опасна, но с земли не видна — 111 лет назад подводный флот был выделен в самостоятельное подразделение ВМФ.

      По случаю Дня моряка-подводника журналистам разрешили подняться на борт одной из субмарин Северного флота — крейсера «Юрий Долгорукий».

      Члены экипажа говорят, что с каждым годом интенсивность военной подготовки усиливается. В прошлом году моряки прошли почти 200 тысяч миль и выполнили 350 боевых заданий.

      Николай Евменов, командующий Северным флотом, вице-адмирал: «Подводные силы осваивают новые корабли проекта „Борей“, проекта „Ясень“. Мы уже имеем опыт использования таких кораблей, как „Юрий Долгорукий“, „Северодвинск“ в условиях Арктики, подледного плавания».

      Праздничные мероприятия намечены сегодня на всех базах субмарин — от Вилючинска на Камчатке до Кронштадта на Балтике и Севастополя на Чёрном море.

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