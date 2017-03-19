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  • 19.03, 09:29
    Украинские радикалы замуровали отделение «Сбербанка» в Тернополе. Сбербанк, Украина, банки, беспорядки, вандализм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Украинские радикалы замуровали отделение «Сбербанка» в Тернополе

    4 комментария
    Украинские радикалы замуровали отделение «Сбербанка» в Тернополе

    Украинские радикалы замуровали отделение «Сбербанка» в Тернополе

    Украинские радикалы замуровали отделение «Сбербанка» в Тернополе

      На Украине вновь атаковали офис российского банка. Теперь радикалы напали на отделение «Сбербанка» в Тернополе.

      Под антироссийские лозунги экстремисты разбили вывеску банка, окна обклеили плакатами и закрасили краской и замуровали вход в отделение бетонными блоками.

      События в Тернополе повторили сценарий нападения на офисы российских банков в Киеве и Днепре. Громя офисы и ломая терминалы, радикалы требуют отзыва лицензий у банков с российским капиталом.

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