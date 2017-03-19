В трех районах Дагестана введен режим КТО

В Дагестане представители правоохранительных ищут боевиков и их пособников. Введен режим контртеррористической операции.

5520 бандитизм

Дагестан

спецслужбы

Режим КТО введен с 7:00 по московскому времени в пределах административных границ города Хасавюрт, Хасавюртовского района и на отдельных участках территорий, ограниченных населенными пунктами Ленинаул, Калининаул, Дылым, Гостала, Инчха Казбековского района, Миатли, Бавтугай и мостом через канал Юзбаш Кизилюртовского района.



В зоне КТО действует ряд специальных мер и временных ограничений.