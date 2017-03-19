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  • 19.03, 09:29

    В трех районах Дагестана введен режим КТО

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    В трех районах Дагестана введен режим КТО

    В трех районах Дагестана введен режим КТО

    В Дагестане представители правоохранительных ищут боевиков и их пособников. Введен режим контртеррористической операции.

    Режим КТО введен с 7:00 по московскому времени в пределах административных границ города Хасавюрт, Хасавюртовского района и на отдельных участках территорий, ограниченных населенными пунктами Ленинаул, Калининаул, Дылым, Гостала, Инчха Казбековского района, Миатли, Бавтугай и мостом через канал Юзбаш Кизилюртовского района.

    В зоне КТО действует ряд специальных мер и временных ограничений.

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