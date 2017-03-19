Пушков назвал паранойей обвинение Флинна в контакте с российской студенткой

Сенатор Алексей Пушков назвал новой ступенью паранойи обвинение бывшего советника по национальной безопасности США Майкла Флинна в контакте с российской студенткой, о котором он не уведомил Пентагон.
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Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Майкл Флинн не уведомил Пентагон, что беседовал с российской студенткой на Кембриджском семинаре по безопасности в Великобритании в 2014 году, когда занимал должность директора Разведывательного управления министерства обороны США.
ушел в отставку после того, как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.
В США ушедшего в отставку Флинна обвиняют в «контакте» (!) с гражданкой России: он с ней поговорил на каком-то приеме.Новая ступень паранойи— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 марта 2017 г.
ушел в отставку после того, как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.
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