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  • 19.03, 06:27

    Пушков назвал паранойей обвинение Флинна в контакте с российской студенткой

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    Пушков назвал паранойей обвинение Флинна в контакте с российской студенткой

    Пушков назвал паранойей обвинение Флинна в контакте с российской студенткой

    Сенатор Алексей Пушков назвал новой ступенью паранойи обвинение бывшего советника по национальной безопасности США Майкла Флинна в контакте с российской студенткой, о котором он не уведомил Пентагон.

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    Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Майкл Флинн не уведомил Пентагон, что беседовал с российской студенткой на Кембриджском семинаре по безопасности в Великобритании в 2014 году, когда занимал должность директора Разведывательного управления министерства обороны США.



    Флинн в январе 2017 года был назначен на должность советника президента США по национальной безопасности. В феврале он ушел в отставку после того, как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.

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