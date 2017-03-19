#ТЫСУПЕР!
Агент особого назначения
ТВ-Эфир
Агент особого назначения
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.03, 06:27
    В США запустили ракету Delta IV со спутником связи военного назначения. США, запуски ракет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В США запустили ракету Delta IV со спутником связи военного назначения

    комментировать
    В США запустили ракету Delta IV со спутником связи военного назначения

    В США запустили ракету Delta IV со спутником связи военного назначения

    В США запустили ракету Delta IV со спутником связи военного назначения

      Американская компания United Launch Alliance (ULA) осуществила запуск с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Delta IV. Она вывела в космос спутник WGS-9 военного назначения.

      Из сообщения ULA: «Траектория полета аппарата точна. Ракетный двигатель RL-10 функционирует по-чемпионски».

      Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию, это был 35-й по счету запуск ракеты Delta IV. Первый состоялся в 2002 году. WGS-9 описывается как «важный элемент новой мощной системы коммуникационных спутников, обеспечивающих связью американские войска в полевых условиях».

      ULA — совместное предприятие американских корпораций Boeing и Lockheed Martin. Delta IV имеет три двигателя и способна доставлять на орбиту полезный груз массой примерно до 29 тонн.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru