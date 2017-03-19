В США запустили ракету Delta IV со спутником связи военного назначения

Американская компания United Launch Alliance (ULA) осуществила запуск с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида)
ракеты-носителя Delta IV. Она вывела в космос спутник WGS-9 военного назначения.
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Из сообщения ULA: «Траектория полета аппарата точна. Ракетный двигатель RL-10 функционирует по-чемпионски».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию, это был 35-й по счету запуск ракеты Delta IV. Первый состоялся в 2002 году. WGS-9 описывается как «важный элемент новой мощной системы коммуникационных спутников, обеспечивающих связью американские войска в полевых условиях».
ULA — совместное предприятие американских корпораций Boeing и Lockheed Martin. Delta IV имеет три двигателя и способна доставлять на орбиту полезный груз массой примерно до 29 тонн.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию, это был 35-й по счету запуск ракеты Delta IV. Первый состоялся в 2002 году. WGS-9 описывается как «важный элемент новой мощной системы коммуникационных спутников, обеспечивающих связью американские войска в полевых условиях».
ULA — совместное предприятие американских корпораций Boeing и Lockheed Martin. Delta IV имеет три двигателя и способна доставлять на орбиту полезный груз массой примерно до 29 тонн.
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