Трамп назвал Путина крепким орешком

Президент США Дональд Трамп назвал российского президента Владимира Путина крепким орешком.
Как передает РИА Новости, Трампа в интервью Fox News просили в двух словах описать различных людей среди политиков и шоуменов. В частности, его спросили, как бы он охарактеризовал Путина.
Дональд Трамп: «Я не знаю его, но он точно крепкий орешек. Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем».
В оригинале президент США использовал американское идиоматическое выражение tough cookie, дословно — «твердое печенье».
Дональд Трамп: «Я не знаю его, но он точно крепкий орешек. Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем».
В оригинале президент США использовал американское идиоматическое выражение tough cookie, дословно — «твердое печенье».
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