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  • 19.03, 03:25

    Первый официальный визит президента Египта в США ожидается в апреле

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    Первый официальный визит президента Египта в США ожидается в апреле

    Первый официальный визит президента Египта в США ожидается в апреле

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси собирается совершить свою первую официальную поездку в США в начале апреля.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на Reuters, ас-Сиси был приглашен в Вашингтон президентом США Дональдом Трампом. Как ожидается, визит египетского лидера состоится в первой неделе апреля.

    Это будет первый визит ас-Сиси в США с начала его президентства в 2014 году. Предыдущий президент США Барак Обама не направлял приглашения ас-Сиси посетить страну, отмечает агентство.

    С момента свержения в Египте в 2013 году президента-исламиста Мухаммеда Мурси отношения между Вашингтоном и Каиром переживали период охлаждения. Вашингтон тогда резко ограничил свою поддержку египетским властям и отменил поставку Каиру десяти вертолетов Apache, а затем объявил о приостановке поставок другой военной техники, а также запчастей для нее.

    Однако в апреле 2015 года администрация США приняла решение возобновить в полном объеме поставки вооружений, а также продолжить выделение ежегодной военной помощи Египту в размере 1,3 миллиарда долларов в год.

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