В Совфеде прокомментировали заявления Госдепа по ядерному оружию

Заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможном появлении ядерного оружия у Сеула и Токио для сдерживания КНДР безответственны, это увеличивает международную напряженность, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил ранее, что не исключает решений, которые могут привести к появлению ядерного оружия у Южной Кореи и Японии. При этом он не уточнил, идет ли речь о размещении американского ядерного оружия на территории этих стран или о разработке ими собственного оружия.
Как заявил Озеров РИА Новости, «эти решения безответственные, с учетом террористической угрозы недопустимо расползание ядерного оружия по земному шару». Он предположил, что речь идет о возможном размещении в Южной Корее и Японии американского ядерного оружия.
По словам главы комитета СФ, Россия оценит последствия такого решения, если оно будет принято.
Виктор Озеров: «Российская ядерная триада полностью обеспечивает суверенитет и территориальную целостность нашей страны».
Он отметил, что Россия при необходимости может проанализировать и предложить меры по укреплению своей ядерной безопасности.
Виктор Озеров: «Я не думаю, что размещение ядерного оружия в Южной Корее и Японии создает прямую угрозу для России. Однако ситуация будет отслеживаться, анализироваться».
Как заявил Озеров РИА Новости, «эти решения безответственные, с учетом террористической угрозы недопустимо расползание ядерного оружия по земному шару». Он предположил, что речь идет о возможном размещении в Южной Корее и Японии американского ядерного оружия.
По словам главы комитета СФ, Россия оценит последствия такого решения, если оно будет принято.
Виктор Озеров: «Российская ядерная триада полностью обеспечивает суверенитет и территориальную целостность нашей страны».
Он отметил, что Россия при необходимости может проанализировать и предложить меры по укреплению своей ядерной безопасности.
Виктор Озеров: «Я не думаю, что размещение ядерного оружия в Южной Корее и Японии создает прямую угрозу для России. Однако ситуация будет отслеживаться, анализироваться».
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