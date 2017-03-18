Уральцы сыграли в кёрлинг автомобилями «Ока»: видео

Первый любительский турнир по автокёрлингу состоялся в Екатеринбурге. Вместо камней спортсмены использовали подержанные автомобили «Ока».
Как передает ТАСС со ссылкой на слова организаторов, это первые подобные соревнования в мировой практике.
Шесть автомобилей были специально подготовлены для соревнований: чтобы спортсмены не поранились, пришлось убрать все стекла. С машин были сняты двигатели, чтобы максимально облегчить вес игрового снаряда. При этом весили они все равно несколько сотен килограммов, поэтому толкать машину могла сразу вся команда.
В необычном турнире участвовали четыре команды: одну составили из представителей Федерации керлинга Свердловской области, еще три были полностью любительскими.
Шесть автомобилей были специально подготовлены для соревнований: чтобы спортсмены не поранились, пришлось убрать все стекла. С машин были сняты двигатели, чтобы максимально облегчить вес игрового снаряда. При этом весили они все равно несколько сотен килограммов, поэтому толкать машину могла сразу вся команда.
В необычном турнире участвовали четыре команды: одну составили из представителей Федерации керлинга Свердловской области, еще три были полностью любительскими.
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