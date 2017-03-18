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  • 19.03, 00:23
    Уральцы сыграли в кёрлинг автомобилями «Ока»: видео. Екатеринбург, автомобили, кёрлинг. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Уральцы сыграли в кёрлинг автомобилями «Ока»: видео

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    Уральцы сыграли в кёрлинг автомобилями «Ока»: видео

    Уральцы сыграли в кёрлинг автомобилями «Ока»: видео

    Уральцы сыграли в кёрлинг автомобилями «Ока»: видео
    • Фото: Василий Кудасов /vk.com

      • Первый любительский турнир по автокёрлингу состоялся в Екатеринбурге. Вместо камней спортсмены использовали подержанные автомобили «Ока».

      Как передает ТАСС со ссылкой на слова организаторов, это первые подобные соревнования в мировой практике.

      Шесть автомобилей были специально подготовлены для соревнований: чтобы спортсмены не поранились, пришлось убрать все стекла. С машин были сняты двигатели, чтобы максимально облегчить вес игрового снаряда. При этом весили они все равно несколько сотен килограммов, поэтому толкать машину могла сразу вся команда.

      В необычном турнире участвовали четыре команды: одну составили из представителей Федерации керлинга Свердловской области, еще три были полностью любительскими.

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