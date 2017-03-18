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  • 18.03, 22:53

    Три человека пострадали в крупном ДТП на западе Москвы

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    Три человека пострадали в крупном ДТП на западе Москвы

    Три человека пострадали в крупном ДТП на западе Москвы

    Три человека пострадали в крупном ДТП на западе Москвы
  • Фото: Типичное Одинцово /vk.com

    • Три человека пострадали в результате столкновения шести автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы.

    Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, авария произошла в районе дома №13 по Славянскому бульвару.

    Из сообщения источника: «На Кутузовском проспекте в районе дома №13 по Славянскому бульвару столкнулись шесть автомашин».

    В настоящее время известно о трех пострадавших, среди них один ребенок. В район ДТП вылетел медицинский вертолет Московского авиационного центра.

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