Три человека пострадали в крупном ДТП на западе Москвы

Три человека пострадали в результате столкновения шести автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, авария произошла в районе дома №13 по Славянскому бульвару.
Из сообщения источника: «На Кутузовском проспекте в районе дома №13 по Славянскому бульвару столкнулись шесть автомашин».
В настоящее время известно о трех пострадавших, среди них один ребенок. В район ДТП вылетел медицинский вертолет Московского авиационного центра.
Из сообщения источника: «На Кутузовском проспекте в районе дома №13 по Славянскому бульвару столкнулись шесть автомашин».
В настоящее время известно о трех пострадавших, среди них один ребенок. В район ДТП вылетел медицинский вертолет Московского авиационного центра.
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