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  • 18.03, 21:21
    Законопроект о выдаче российских паспортов по «праву почвы» расколол Госдуму на два лагеря. Госдума, гражданство, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Законопроект о выдаче российских паспортов по «праву почвы» расколол Госдуму на два лагеря

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    Законопроект о выдаче российских паспортов по «праву почвы» расколол Госдуму на два лагеря

    Законопроект о выдаче российских паспортов по «праву почвы» расколол Госдуму на два лагеря

      Взволнованная девушка на ступенях московского педагогического — это Рита. Отличница-аспирантка, которая мечтала бы жить в России. Но подыскивает страну, которая, возможно, станет ей домом. Возвращаться обратно в Туркменистан не хочет, остаться в России по действующему закону не сможет. Мечта Риты о российском паспорте могла бы сбыться благодаря новому законопроекту. Ведь Туркменистан входил в СССР. А любой экзамен по русскому языку Рите по плечу.

      Маргарита Афлятунова, аспирантка: «Я не боюсь этого экзамена, если уж я сдала все экзамены в высшем учебном заведении, получила диплом с отличием, я думаю, что мне вообще нечего бояться. Моя мама — учитель русского языка и литературы. Иногда я своих друзей, коренных россиян, поправляю в грамматике и орфографии».

      Помочь разбросанным по всему свету соотечественникам получить российский паспорт по упрощенной схеме взялся депутат Госдумы Константин Затулин.

      Константин Затулин: «Мы заинтересованы в том, чтобы число граждан России было больше. Гражданство — это самая лучшая связь. Простые люди, от которых уехало государство, — почему им не дать российский паспорт?»

      Многофункциональный миграционный центр Сахарова каждый день буквально штурмом берут тысячи приезжих. Люди прибывают еще с вечера, ночуют в машинах, составляют списки, чтобы в 8 утра с боем прорываться через КПП.

      Но не станет ли такая давка обычным делом у границ России, на которых благодаря депутату Затулину появится надпись «Добро пожаловать»? Ведь те, кто штурмует миграционные центры, и сегодня не прочь воспользоваться любой лазейкой. Самая популярная — брак по расчету с обладателем паспорта России.

      Главной преградой, по замыслу авторов законопроекта, должен стать экзамен на знание русского. Филолог попросит назвать «Трех поросят» поименно, процитировать Колобка и вспомнить, чей дядя самых честных правил. После этого экзамен сдан. В общем, ничего сложно. Может, поэтому проголосовать за законопроект Затулина готовы далеко не все народные избранники.

      Виктор Водолацкий, депутат Госдумы РФ, казачий генерал: «Это закон сырой, его необходимо дорабатывать, потому что в нем скрыты некоторые элементы, позволяющие гражданам нерусской национальности, проживающим на территории бывшего Советского Союза, приезжать сюда, к нам, получать гражданство России».

      Ярослав Нилов, депутат Госдумы РФ: «Много разных угроз принесет эта непродуманная идея. Если, не дай бог, ей придать статус закона. Надо очень осторожно подходить, чтобы у нас потом те, кто сегодня является нелегальными мигрантами, вдруг не стали с российскими паспортами, потому что они знают русский язык».

      Затулин парирует: все, кто хотел приехать мести улицы, давно приехали и метут. Его законопроект, уверен депутат, даст шанс стать нашими соотечественниками совсем другим людям.

      Подробности — в видеоматериале.

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