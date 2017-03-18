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  • 18.03, 19:51

    Десятки людей в балаклавах перекрыли трассу между Украиной и Польшей

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    Десятки людей в балаклавах перекрыли трассу между Украиной и Польшей

    Десятки людей в балаклавах перекрыли трассу между Украиной и Польшей

    Десятки людей в балаклавах перекрыли трассу между Украиной и Польшей
  • Фото: npu.gov.ua

    • Акция протеста проходит в районе села Фёдоровка в Ровенской области. В ней участвуют около сотни людей, многие из которых в масках и балаклавах.

    Они перекрыли трассу Киев — Ковель и перемещаются по пешеходному переходу, мешая проезду автомобилей, сообщают в нацполиции Украины. Таким образом активисты добиваются освобождения 43-летнего жителя поселка Клесова, задержанного несколько дней назад за участие в беспорядках, а также требуют разрешить им вести добычу янтаря беспрепятственно.
    Десятки людей в балаклавах перекрыли трассу между Украиной и Польшей. автомобили, дороги, митинги и протесты, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: npu.gov.ua

    Задержанный, которого пытаются освободить активисты, вместе с еще почти тремя десятками нарушителей напал на сотрудников полиции, которые пытались доставить в отделение две найденные мотопомпы. Злоумышленники бросали в правоохранителей камни, угрожали поджечь служебную машину, а затем начали стрелять по ним резиновыми пулями. По данным местных СМИ, беспорядки и нападение на стражей порядка устроили так называемые черные копатели янтаря.

    Одна из резиновых пуль попала в бронежилет полицейского. Стражам порядка удалось задержать мужчину, который подстрекал других нарушителей. Остальные после этого разбежались. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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