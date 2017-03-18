Десятки людей в балаклавах перекрыли трассу между Украиной и Польшей

Акция протеста проходит в районе села Фёдоровка в Ровенской области. В ней участвуют около сотни людей, многие из которых в масках и балаклавах.
Они перекрыли трассу Киев — Ковель и перемещаются по пешеходному переходу, мешая проезду автомобилей, сообщают в нацполиции Украины. Таким образом активисты добиваются освобождения 43-летнего жителя поселка Клесова, задержанного несколько дней назад за участие в беспорядках, а также требуют разрешить им вести добычу янтаря беспрепятственно.
Задержанный, которого пытаются освободить активисты, вместе с еще почти тремя десятками нарушителей напал на сотрудников полиции, которые пытались доставить в отделение две найденные мотопомпы. Злоумышленники бросали в правоохранителей камни, угрожали поджечь служебную машину, а затем начали стрелять по ним резиновыми пулями. По данным местных СМИ, беспорядки и нападение на стражей порядка устроили так называемые черные копатели янтаря.
Одна из резиновых пуль попала в бронежилет полицейского. Стражам порядка удалось задержать мужчину, который подстрекал других нарушителей. Остальные после этого разбежались. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Задержанный, которого пытаются освободить активисты, вместе с еще почти тремя десятками нарушителей напал на сотрудников полиции, которые пытались доставить в отделение две найденные мотопомпы. Злоумышленники бросали в правоохранителей камни, угрожали поджечь служебную машину, а затем начали стрелять по ним резиновыми пулями. По данным местных СМИ, беспорядки и нападение на стражей порядка устроили так называемые черные копатели янтаря.
Одна из резиновых пуль попала в бронежилет полицейского. Стражам порядка удалось задержать мужчину, который подстрекал других нарушителей. Остальные после этого разбежались. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
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