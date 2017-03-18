Численность маршей легионеров СС в Латвии бьет рекорды за счет студентов и чиновников

В Риге под крики «Позор!» и «Фашизм не пройдет» состоялось шествие ветеранов латышского легиона СС. Слушать эти крики пришлось и ведущим латвийским политикам, которые, несмотря на рекомендации премьера Латвии держаться подальше от шествия неонацистов,
все-таки пришли поддержать легионеров.
Европа этот марш из «нацистской преисподней» в очередной раз проглотила. Впрочем, кое-кто из европейских историков давно нашел оправдание: шествие ветеранов латышского легиона Ваффен СС имеет право на существование, потому что 100 тысячам легионеров в эсэсовской форме удалось проскользнуть в игольное ушко, которое оставили им судьи Нюрнбергского трибунала.
Осудив СС как преступную организацию, международный трибунал сделал послабление для тех, кто был зачислен туда принудительно, то есть не вызвался добровольцем, а попал в палачи по призыву.
Но ничего особенно страшного не было бы в том, что в наши дни пара сотен беззубых эсэсовцев ковыляет по улицам Риги, если бы не одно но. Несмотря на естественную убыль ветеранов-эсэсовцев, участников неонацистских шествий в центре европейской столицы с каждым годом становится все больше. А в этом году, судя по подсчетам полиции, число участников шествия и вовсе побило все предыдущие рекорды. Среди участников — много подростков и студентов.
Руслан Панкратов, депутат рижской думы: «Из этих людей делают символы. Уже никто давно не чтит этих легионеров, ветеранов. Никому до этого дела нет. Уже пошла идеология. Уже идет пропаганда, что именно эти люди, именно этот образ жизни, одна нация должна превалировать над другой. Именно эти идеи внедряются в сознание простых людей Латвии».
Репортер «Центрального телевидения» Андрей Суханов отправился в Латвию, чтобы разобраться, как эта европейская страна стала настоящей питательной средой для личинок нацизма. Подробности — в репортаже.
Осудив СС как преступную организацию, международный трибунал сделал послабление для тех, кто был зачислен туда принудительно, то есть не вызвался добровольцем, а попал в палачи по призыву.
Но ничего особенно страшного не было бы в том, что в наши дни пара сотен беззубых эсэсовцев ковыляет по улицам Риги, если бы не одно но. Несмотря на естественную убыль ветеранов-эсэсовцев, участников неонацистских шествий в центре европейской столицы с каждым годом становится все больше. А в этом году, судя по подсчетам полиции, число участников шествия и вовсе побило все предыдущие рекорды. Среди участников — много подростков и студентов.
Руслан Панкратов, депутат рижской думы: «Из этих людей делают символы. Уже никто давно не чтит этих легионеров, ветеранов. Никому до этого дела нет. Уже пошла идеология. Уже идет пропаганда, что именно эти люди, именно этот образ жизни, одна нация должна превалировать над другой. Именно эти идеи внедряются в сознание простых людей Латвии».
Репортер «Центрального телевидения» Андрей Суханов отправился в Латвию, чтобы разобраться, как эта европейская страна стала настоящей питательной средой для личинок нацизма. Подробности — в репортаже.
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