Десантный корабль ВМС США вошел в Чёрное море

Американский корабль Carter Hall прибыл в акваторию Чёрного моря для совместных учений с Румынией.
На борту находится экспедиционный батальон морской пехоты. Корабль прибыл в Чёрное море накануне, пройдя через пролив Босфор.
Основная часть учений НАТО Spring Storm 17, в которых задействованы военные США и Румынии, пройдут в районе прибрежного города Констанца. По данным румынских СМИ, в маневрах примут участие в общей сложности 1,2 тысячи военнослужащих двух стран, передает ТАСС. В учениях также будут участвовать корабли румынского флота и самолеты ВВС страны.
Тренировки на борту Carter Hall стартуют уже сегодня. Сообщается, что цель совместных учений США и Румынии — повышение уровня оперативного взаимодействия и укрепления военного сотрудничества.
Carter Hall был спущен на воду в 1936 году. Его экипаж составляет около 400 человек. На борту могут находится до 500 морпехов, которых на берег доставляют на малых десантных кораблях и вертолетах.
Напомним, что, согласно положениям конвенции Монтрё от 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находится в акватории Чёрного моря не более 21 суток.
Основная часть учений НАТО Spring Storm 17, в которых задействованы военные США и Румынии, пройдут в районе прибрежного города Констанца. По данным румынских СМИ, в маневрах примут участие в общей сложности 1,2 тысячи военнослужащих двух стран, передает ТАСС. В учениях также будут участвовать корабли румынского флота и самолеты ВВС страны.
Тренировки на борту Carter Hall стартуют уже сегодня. Сообщается, что цель совместных учений США и Румынии — повышение уровня оперативного взаимодействия и укрепления военного сотрудничества.
Carter Hall был спущен на воду в 1936 году. Его экипаж составляет около 400 человек. На борту могут находится до 500 морпехов, которых на берег доставляют на малых десантных кораблях и вертолетах.
Напомним, что, согласно положениям конвенции Монтрё от 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находится в акватории Чёрного моря не более 21 суток.
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