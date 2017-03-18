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  • 18.03, 19:51

    Десантный корабль ВМС США вошел в Чёрное море

    3 комментария
    • Фото Reuters © 2017, Murad Sezer
    Десантный корабль ВМС США вошел в Чёрное море

    Десантный корабль ВМС США вошел в Чёрное море

    Десантный корабль ВМС США вошел в Чёрное море
  • Фото Reuters © 2017, Murad Sezer

    • Американский корабль Carter Hall прибыл в акваторию Чёрного моря для совместных учений с Румынией.

    На борту находится экспедиционный батальон морской пехоты. Корабль прибыл в Чёрное море накануне, пройдя через пролив Босфор.

    Основная часть учений НАТО Spring Storm 17, в которых задействованы военные США и Румынии, пройдут в районе прибрежного города Констанца. По данным румынских СМИ, в маневрах примут участие в общей сложности 1,2 тысячи военнослужащих двух стран, передает ТАСС. В учениях также будут участвовать корабли румынского флота и самолеты ВВС страны.

    Тренировки на борту Carter Hall стартуют уже сегодня. Сообщается, что цель совместных учений США и Румынии — повышение уровня оперативного взаимодействия и укрепления военного сотрудничества.

    Carter Hall был спущен на воду в 1936 году. Его экипаж составляет около 400 человек. На борту могут находится до 500 морпехов, которых на берег доставляют на малых десантных кораблях и вертолетах.

    Напомним, что, согласно положениям конвенции Монтрё от 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находится в акватории Чёрного моря не более 21 суток.

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