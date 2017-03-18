В Испании создали «разумную» секс-куклу

Испанский инженер Серхи Сантос разработал новую
секс-куклу. Его задумка состояла в том, чтобы куклы могли отвечать на прикосновения и поцелуи людей, которые их используют.
Секс-кукла, которую создал инженер из Барселоны, получила название Саманта. Она оснащена последними достижениями в области разработки искусственного интеллекта. Если владелец касается, например, ее бедра, она подбадривает его фразами «Я люблю это» и «Хороший и нежный», которые она произносит нараспев.
Как рассказал ее 48-летний создатель, у куклы есть несколько режимов взаимодействия, в том числе «романтический» и «семейный», пишет Huffingtonpost. По словам разработчика, она способна демонстрировать удовольствие или боль. Сантос вживил в корпус куклы множество датчиков, которые улавливают различные сигналы и импульсы. Она также способна поддерживать незамысловатый разговор.
Сантос рассказал, что кукла запрограммирована на романтическое взаимодействие перед сексом. Он постарался сделать ее поведение максимально похожим на человеческое.
Серхи Сантос: «Цель, конечная цель полового режима — довести ее до оргазма».
Примечательно, что он постарался сделать Саманту модельной внешности. Теперь эта кукла, которая превосходит всех других по уровню искусственного интеллекта, продается по цене $5374.
По мнению Сантоса, подобные куклы могут в конечном итоге стать обычным элементом домашней обстановки. Хотя некоторые члены его семьи считают, что он направил свою работу в неправильное русло, пишет каталонское издание Regio7.
Серхи Сантос: «Моя тетя спросила меня, могу ли я создать куклу, которая бы готовила еду. Я ответил, что могу. Но вопрос в цене».
Как рассказал ее 48-летний создатель, у куклы есть несколько режимов взаимодействия, в том числе «романтический» и «семейный», пишет Huffingtonpost. По словам разработчика, она способна демонстрировать удовольствие или боль. Сантос вживил в корпус куклы множество датчиков, которые улавливают различные сигналы и импульсы. Она также способна поддерживать незамысловатый разговор.
Сантос рассказал, что кукла запрограммирована на романтическое взаимодействие перед сексом. Он постарался сделать ее поведение максимально похожим на человеческое.
Серхи Сантос: «Цель, конечная цель полового режима — довести ее до оргазма».
Примечательно, что он постарался сделать Саманту модельной внешности. Теперь эта кукла, которая превосходит всех других по уровню искусственного интеллекта, продается по цене $5374.
По мнению Сантоса, подобные куклы могут в конечном итоге стать обычным элементом домашней обстановки. Хотя некоторые члены его семьи считают, что он направил свою работу в неправильное русло, пишет каталонское издание Regio7.
Серхи Сантос: «Моя тетя спросила меня, могу ли я создать куклу, которая бы готовила еду. Я ответил, что могу. Но вопрос в цене».
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