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  • 18.03, 19:51

    В Сети появился откровенный клип сбежавшей на Украину Марии Максаковой

    1 комментарий
    В Сети появился откровенный клип сбежавшей на Украину Марии Максаковой

    В Сети появился откровенный клип сбежавшей на Украину Марии Максаковой

    В Сети появился откровенный клип сбежавшей на Украину Марии Максаковой
  • Фото: Starmaksakova /youtube.com

    • Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, сбежавшая на Украину, сменила направление своего творчества.

    Как сообщает сайт Вести.Ru, Максакова выпустила видеоклип, в котором предстала в весьма откровенном наряде. В продюсерском центре заявили, что клип снимался в Москве минувшей осенью.



    Мария Максакова уехала на Украину в конце 2016 года вместе со своим мужем — экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. На днях стало известно, что Максакову официально уволили из Российской Академии музыки имени Гнесиных. Что касается Вороненкова, то он объявлен в России в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве.

    Впрочем, в интервью НТВ Вороненков не стал связывать свой побег с уголовным преследованием. Он отметил, что уехал в Киев как в родной город, а Москва ему на самом деле никогда не нравилась.

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