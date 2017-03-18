В Сети появился откровенный клип сбежавшей на Украину Марии Максаковой

Оперная певица и
экс-депутат Госдумы Мария Максакова, сбежавшая на Украину, сменила направление своего творчества.
Как сообщает сайт Вести.Ru, Максакова выпустила видеоклип, в котором предстала в весьма откровенном наряде. В продюсерском центре заявили, что клип снимался в Москве минувшей осенью.
Мария Максакова уехала на Украину в конце 2016 года вместе со своим мужем — экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. На днях стало известно, что Максакову официально уволили из Российской Академии музыки имени Гнесиных. Что касается Вороненкова, то он объявлен в России в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве.
уехал в Киев как в родной город, а Москва ему на самом деле никогда не нравилась.
Мария Максакова уехала на Украину в конце 2016 года вместе со своим мужем — экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. На днях стало известно, что Максакову официально уволили из Российской Академии музыки имени Гнесиных. Что касается Вороненкова, то он объявлен в России в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве.
уехал в Киев как в родной город, а Москва ему на самом деле никогда не нравилась.
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