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  • 18.03, 18:20

    Шипулин обеспечил себе второе место в итоговом зачете Кубка мира по биатлону

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    Шипулин обеспечил себе второе место в итоговом зачете Кубка мира по биатлону

    Шипулин обеспечил себе второе место в итоговом зачете Кубка мира по биатлону

    Шипулин обеспечил себе второе место в итоговом зачете Кубка мира по биатлону
  • Фото Reuters © 2017

    • Российский биатлонист Антон Шипулин выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене и досрочно обеспечил себе второе место в итоговом зачете турнира.

    Стартовав в гонке третьим, Шипулин допустил лишь один промах на четырех рубежах, что позволило ему обойти и француза Мартена Фуркада, пришедшего к финишу вторым, и норвежца Йоханнеса Бё, ставшего третьим.

    Для 29-летнего Шипулина эта победа стала второй в личных гонках текущего розыгрыша Кубка мира и позволила ему за гонку до конца сезона гарантировать себе второе место в общем зачете турнира. В активе россиянина 913 очков, у его ближайшего преследователя норвежца Бё — 808.

    Кроме того, Шипулин с 392 баллами стал вторым в зачете гонок преследования.

    Большой хрустальный глобус еще на предыдущем этапе Кубка мира досрочно завоевал Мартен Фуркад.

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