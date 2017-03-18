В окрестностях Тадж-Махала в Индии взорвались две бомбы

Двойной взрыв прогремел сегодня утром в окрестностях знаменитого мавзолея
Тадж-Махал в городе Агра.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на полицию штата Уттар-Прадеш, расположенного на севере Индии, два самодельных взрывных устройства были приведены в действие в районе железнодорожного вокзала Агры. Первое из них было установлено на ближайшей свалке, второе — на крыше одного из соседних домов.
Согласно сообщению агентства, мощность устройств была небольшой, в результате инцидента никто не пострадал. Ответственность за взрывы на себя пока не взяла ни одна из террористических группировок.
Взрывы произошли на следующий день после того, как в Интернете появилось изображение террориста на фоне Тадж-Махала. В связи с появлением изображения охрана объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО была усилена.
Согласно сообщению агентства, мощность устройств была небольшой, в результате инцидента никто не пострадал. Ответственность за взрывы на себя пока не взяла ни одна из террористических группировок.
Взрывы произошли на следующий день после того, как в Интернете появилось изображение террориста на фоне Тадж-Махала. В связи с появлением изображения охрана объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО была усилена.
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