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  • 18.03, 18:20

    В окрестностях Тадж-Махала в Индии взорвались две бомбы

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    В окрестностях Тадж-Махала в Индии взорвались две бомбы

    В окрестностях <nobr>Тадж-Махала</nobr> в Индии взорвались две бомбы

    Двойной взрыв прогремел сегодня утром в окрестностях знаменитого мавзолея Тадж-Махал в городе Агра.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на полицию штата Уттар-Прадеш, расположенного на севере Индии, два самодельных взрывных устройства были приведены в действие в районе железнодорожного вокзала Агры. Первое из них было установлено на ближайшей свалке, второе — на крыше одного из соседних домов.

    Согласно сообщению агентства, мощность устройств была небольшой, в результате инцидента никто не пострадал. Ответственность за взрывы на себя пока не взяла ни одна из террористических группировок.

    Взрывы произошли на следующий день после того, как в Интернете появилось изображение террориста на фоне Тадж-Махала. В связи с появлением изображения охрана объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО была усилена.

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