#ТЫСУПЕР!
Секрет на миллион
ТВ-Эфир
Секрет на миллион
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.03, 18:20
    Сицилийский архиепископ запретил боссам мафии становиться крестными отцами. Италия, католицизм, криминал, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Сицилийский архиепископ запретил боссам мафии становиться крестными отцами

    комментировать

    Сицилийский архиепископ запретил боссам мафии становиться крестными отцами

    Сицилийский архиепископ запретил боссам мафии становиться крестными отцами

      Архиепископ сицилийского города Монреале Микеле Пеннизи запретил членам мафии становиться крестными отцами.

      Как отмечает The Guardian, самое любопытное в этой истории, то, что действие соответствующего декрета распространяется и на город Корлеоне, где родился самый известный «крестный отец» — дон Вито Корлеоне, герой романа Марио Пьюзо. По словам священника, после появления культовых книг и фильмов термин был дискредитирован.


      Пеннизи ведет долгую и последовательную борьбу с сицилийской мафией. Ранее он запретил отпевать погибших известных членов преступных группировок.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru