Сицилийский архиепископ запретил боссам мафии становиться крестными отцами

Sicilian bishop bans mafia godfathers from baptisms https://t.co/tpPWXbaVwV — The Guardian (@guardian) March 18, 2017

Как отмечает The Guardian, самое любопытное в этой истории, то, что действие соответствующего декрета распространяется и на город Корлеоне, где родился самый известный «крестный отец» — дон Вито Корлеоне, герой романа Марио Пьюзо. По словам священника, после появления культовых книг и фильмов термин был дискредитирован.Пеннизи ведет долгую и последовательную борьбу с сицилийской мафией. Ранее он запретил отпевать погибших известных членов преступных группировок.