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  • 18.03, 16:50
    На трассе под Белгородом столкнулись 14 машин и автобус: 9 пострадавших. автобусы, автомобили, Белгородская область, ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На трассе под Белгородом столкнулись 14 машин и автобус: 9 пострадавших

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    На трассе под Белгородом столкнулись 14 машин и автобус: 9 пострадавших

    На трассе под Белгородом столкнулись 14 машин и автобус: 9 пострадавших

    На трассе под Белгородом столкнулись 14 машин и автобус: 9 пострадавших

      Сразу 14 машин и автобус попали сегодня в аварию в одном и том же месте на трассе Белгород — Павловск.

      Массовая авария произошла ранним утром на повороте в районе села Заячье. Причиной произошедшего в ГИБДД по Белгородской области называют несоблюдение скоростного режима при сильном тумане.

      По последним данным, в ДТП пострадали девять человек, они доставлены в больницу. Шестеро из числа пострадавших госпитализированы в хирургическое отделение.

      Участок трассы, по которому раскидало машины, изначально был закрыт, а транспорт направлен в объезд через село Алексеевка. Через некоторое время движение было восстановлено.

      На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

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