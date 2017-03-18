На трассе под Белгородом столкнулись 14 машин и автобус: 9 пострадавших

Сразу 14 машин и автобус попали сегодня в аварию в одном и том же месте на трассе Белгород — Павловск.

Массовая авария произошла ранним утром на повороте в районе села Заячье. Причиной произошедшего в ГИБДД по Белгородской области называют несоблюдение скоростного режима при сильном тумане.



По последним данным, в ДТП пострадали девять человек, они доставлены в больницу. Шестеро из числа пострадавших госпитализированы в хирургическое отделение.



Участок трассы, по которому раскидало машины, изначально был закрыт, а транспорт направлен в объезд через село Алексеевка. Через некоторое время движение было восстановлено.



На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства и причины ДТП.