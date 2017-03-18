Гол Ильина принес «Уралу» победу над «Рубином»

ПОБЕДА! «Урал» — «Рубин» — 1–0. Единственный гол забил Владимир ИЛЬИН! pic.twitter.com/MUKjasaFfu — ФК Урал (@FCURAL) March 18, 2017

Встреча в Екатеринбурге завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный мяч влетел в ворота «Рубина» уже на 11-й минуте усилиями форварда «Урала» Владимира Ильина.После этой победы «Урал» с 20 очками в активе закрепился на 12-м месте в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин» с 27 баллами остался девятым.