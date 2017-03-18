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  • 18.03, 16:50

    Гол Ильина принес «Уралу» победу над «Рубином»

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    Гол Ильина принес «Уралу» победу над «Рубином»

    Гол Ильина принес «Уралу» победу над «Рубином»

    Гол Ильина принес «Уралу» победу над «Рубином»
  • Фото: fc-ural.ru

    • Екатеринбургский «Урал» победил казанский «Рубин» в домашнем матче 20-го тура чемпионата России.

    Встреча в Екатеринбурге завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный мяч влетел в ворота «Рубина» уже на 11-й минуте усилиями форварда «Урала» Владимира Ильина.



    После этой победы «Урал» с 20 очками в активе закрепился на 12-м месте в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин» с 27 баллами остался девятым.

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